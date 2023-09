Juliana Díaz rompió en llanto en vivo al hablar sobre Maxi Giudici: "Si le pasa algo me muero"

Juliana Díaz rompió el silencio sobre el calvario que vive Maxi Giudici e hizo un desesperado pedido.

Juliana Díaz es una modelo e influencer que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano 2022 (Telefe). Durante su estadía en el reality, se puso en pareja con Maximiliano Giudici, y tras varias idas y vueltas, terminaron su relación. En las últimas horas, el joven cordobés estuvo en boca de todos los canales de espectáculos tras lo que parece haber sido un intento de suicidio. Mientras continúa con su recuperación, Juliana, quien lo está acompañando en este duro momento, se quebró al hablar al aire sobre el tema por primera vez.

La joven oriunda de Venado Tuerto conversó en LAM (América TV) y aseguró que Maxi está deprimido desde hace mucho tiempo y que hace un mes comenzó su tratamiento psiquiátrico. "Se tomó un blíster entero de pastillas. Durmió toda la tarde, recién se despertó. No está enterado de nada, no sabe bien qué pasó ahora, se acuerda de muy pocas cosas. Horrible, la verdad", comenzó diciendo. Acto seguido, rompió en llanto al hacer un desesperado pedido para sus seguidores.

Según Juliana, desde hace días recibe mensajes de odio en sus redes sociales por parte de miles de usuarios, quienes la culpabilizan por la salud mental de su ex. "Su familia está muy triste, él está devastado porque no se acuerda de nada. Les pido que aflojen un poco porque me están mandando mensajes diciéndome que ojalá me muera yo, que soy una mala persona, que lo descuido, que dejé que haga lo que haga, que es todo mi culpa", sumó, angustiada y entre lágrimas.

Y continuó: "Tengan cuidado, porque yo también tengo familia, yo también perdí seres queridos, y para mí es terrible estar pasando por esto con Maxi, que yo lo amo con todo mi corazón. Por más que ahora no estemos juntos, si a él le pasa algo yo me muero". Nazarena Vélez, quien pasó por la misma situación años atrás, la consoló y le dijo: "La gente es ignorante, vos no tenés la culpa de nada. La recontra entiendo, pobrecita, la gente está enferma".

"Nadie es responsable de nadie, cada uno es grande y sabe qué hacer", coincidió Yanina Latorre. Por último, Juliana explicó que si ella no llamaba a tiempo a la policía o si Alexis "Conejo" Quiroga no intervenía, "podría haber pasado cualquier cosa". "La gente no se da cuenta de esas cosas, entonces, que tengan un poco más de respeto con todos", concluyó.

Qué dice el parte policial de Maxi Giudici

Según el parte policial, el joven cordobés intentó quitarse la vida, al contrario de algunos rumores que surgieron de que habría mezclado alcohol con pastillas sin intención alguna. “Personal fue desplazado a Perón 1600 por un masculino que había ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano Jose Giudici (Ex Gran Hermano 2022)”, indica el documento.

Y agrega que Giudici tomó esta decisión a causa de la ruptura con Juliana: “Con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blister de pastillas de clonazepan de 2 miligramos, por la ruptura con su pareja".