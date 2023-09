URGENTE: El parte policial de Maxi Giudici arrojó un preocupante diagnóstico

Con el exparticipante de Gran Hermano en un hospital por ingesta de pastillas, se dio a conocer el parte policial y el diagnóstico es alarmante.

Maximiliano Giudici, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), fue ingresado de urgencia a un hospital por una ingesta de gran cantidad de pastillas, lo que despertó una señal de alarma en Juliana Díaz, su reciente expareja y actual participante del Bailando (América TV), y en quienes lo conocen. Ahora se dio a conocer el parte policial y el diagnóstico que arrojó el documento es preocupante.

“Personal fue desplazado a Perón 1600 por un masculino que había ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano Jose Giudici (Ex Gran Hermano 2022)”, indica parte del documento policial que fue difundido por varios periodistas de la televisión.

Luego, el parte lanza una alarmante información sobre el cordobés que entró en una nueva crisis de pareja con Juliana "Tini" Díaz, otra exparticipante del reality show: “Con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blister de pastillas de clonazepan de 2 miligramos, por la ruptura con su pareja".

El video de Maxi desde el hospital: "Como el orto"

Giudici llegó al Hospital Ramos Mejía cerca de la 1.30 de la madrugada. Mientras el parte policial asegura que se habría tratado de una sobredosis de Clonazepam, otras versiones sostienen que habría sido por mezclar el psicofármaco con alcohol. Apenas unos minutos después de que la noticia saliera a la luz, el "hermanito" hizo un contundente descargo a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Hola gente, estoy acá en el hospital de Ramos Mejía. Mi hermana se le ocurrió hacerme la denuncia. Me atendieron como el orto, salvo dos chicos. Todos los demás me atendieron como el orto, me basurearon, me pisotearon, me tienen acá dando vueltas como un hijo de puta”, comenzó diciendo en el clip, en el que se lo ve adentro de una sala de espera.

"Tengo que laburar a las 9 de la mañana y me tienen acá dando vueltas, les chupa reverentemente un huevo a todos, a todos", agregó, furioso. Y a raíz de los tratos que recibió por parte del personal del lugar, sumó: "Se me cagan de risa, hacen lo que se les cantan las pelotas, están al recontra pedo. Es un desastre, realmente es un desastre esto. Si tienen que ir a un hospital hagan kilómetro y kilómetro, pero a esta mierda no vengan”.