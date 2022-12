Maxi ideó un polémico plan para eliminar a Alfa de Gran Hermano: "Un bobazo"

Un grupo de participantes de Gran Hermano liderados por Maxi ideó un polémico plan para lograr que Alfa abandone la casa más famosa del país.

Maxi Giudici armó un polémico plan para lograr que Walter "Alfa" Santiago deje la casa de Gran Hermano y lo compartió con otros integrantes del reality que se sumaron a su estrategia. "Si le da un bobazo, lo siento", explicó el cordobés en diálogo con otros cuatro compañeros del programa de Telefe.

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano viene en aumento desde hace ya un tiempo y pese a los pedidos de los últimos días de bajar la intensidad, los ánimos no se calmaron. En ese sentido, en las últimas horas un grupo de participantes, liderados por Maxi, idearon un polémico plan para que Alfa deje la casa.

Es que como no logran sacar al integrante de la casa más longevo con el voto de público, intentarán quebrarlo anímicamente. "Es mucho sufrimiento para él estar acá adentro, y la va a parir, va a salir chiflado, muy chiflado", comentó Maxi, confiado en sus posibilidades, mientras Agustín coincidía en su afirmación.

"Le voy a poner todo mi corazón y todo mi huevo para ignorarlo y hacerle engranar como loco", siguió el cordobés, dejando en claro cuál será su plan de los próximos días para desgastar a Alfa. Entonces "Frodo" se prendió e insistió en que la clave era hacerle "la ley del hielo" al participante de 60 años para "volverlo loco".

"Que lo ignoren todos y que lo dejen hablando solo", se entusiasmó Maxi con la estrategia que convino con otros cuatro compañeros. Entonces, el cordobés siguió autoconvenciéndose en que su objetivo era enloquecer a Alfa para que "se tome el palo".

"Es lo único que le queda, y ya está desvariando ahí también. Es cuestión de tiempo nomás. Tenemos que resistir, es ver quién aguanta más abajo del agua. Hay que poner la mente en blanco y pensar que es el desafío que nos están planteando que tengamos y hay que pasarlo", continuó envalentonándose Maxi ante la banca de sus compañeros. Pero lo más picante llegó a continuación con una promesa muy polémica por parte del cordobés: "Lo voy a volver loco, que explote, Si le da un bobazo, lo siento".

El duro relato de la hermana de Thiago de Gran Hermano por el deceso de su madre

"Es algo que no pudo cicatrizar. A veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones, pensé en matarme. Me fui a la costa una vez y no se que pasó, pero se que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol... Se cortó la soga, se quebró. Tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28", comenzó su descargo Camila Medina en alusión a cómo la afectó la muerte de su madre. Y agregó: "El apoyo lo tuve de mi papá y de mi madrina del corazón, mi mamá mi todo, se llama Karina. Ella es todo para mí, ella me contuvo. Abro mi corazón porque sentí decirlo. Uno puede decir, 'falleció tu mamá', pero nada es fácil en la vida. Tuve un Dios y a mi mamá que siempre me aguarda. A veces pregunto de dónde saco tanta fuerza para salir adelante".