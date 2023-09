Julieta Poggio reveló el duro momento que vivió en secreto: "No le ves sentido a nada"

Julieta Poggio habló sobre el doloroso momento que vive Maxi Giudici y confesó detalles sobre su lucha personal con su salud mental.

Julieta Poggio es una modelo, actriz, bailarina e influencer que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). Tras el final del reality, su carrera en la industria del entretenimiento tuvo un enorme despegue, pero a pesar de este éxito profesional, la joven de 21 años debió enfrentarse por primera vez a situaciones con las que nunca antes había lidiado. Tras la noticia de que su excompañero del programa, Maxi Giudici, intentó quitarse la vida, Julieta hizo una profunda reflexión sobre la salud mental y reveló la dura experiencia que vivió en carne propia.

El pasado viernes 22 de septiembre, el joven cordobés fue hospitalizado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía debido a un cuadro de sobredosis de pastillas de Clonazepam, según informó el parte policial. Sus excompañeros del programa se mostraron muy preocupados y varios de ellos realizaron posteos en sus redes sociales para brindarle su apoyo al "hermanito" y para reflexionar con sus seguidores sobre la importancia de la salud mental. Una de ellas fue Poggio, quien contó el difícil momento que vivió al salir de la casa.

“Este mensajito es simplemente para contarles que a mi nada me pasa por al lado y que a nada hago oídos sordos, es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión, este año yo conocí por primera vez en mi vida el sentimiento de la ansiedad”, comenzó diciendo la bailarina. Y al describir la ansiedad, agregó: “Es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada. Realmente lo más importante para mí y lo fundamental en este momento fue mi familia, que gracias a Dios siempre está para mí".

Aunque Julieta tuvo la suerte de tener a sus seres queridos, reconoció que "muchas personas que quizás están más solas y no tienen la posibilidad de estar cerca de los que aman o de tener la contención necesaria que requieren algunos momentos". "Siempre lo digo, pero nadie te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento”, reflexionó, en referencia a la fama.

En este sentido, apuntó contra quienes difundieron rumores falsos sobre la salud de Maxi. "Obviamente tiene sus cosas hermosas pero otras que son muy fuertes para algunos, realmente me duele saber que haya gente que disfrute lastimar a otros, de inventar cosas, de poner un título falso no puedo entenderlo. Realmente creo que es tiempo de tomar consciencia de que todos somos personas”, sumó.

Por último, pidió "más respeto y más amor", ya que "realmente no saben lo que esta pasando cada uno en su intimidad y por su corazón". "Ojalá todos se detengan un segundo a pensar antes de escribir un comentario o enviar un mensaje, y de paso agradezco a todas las personitas del otro lado que siempre me muestran su apoyo y me hacen sentir bien, realmente lo valoro muchísimo”, cerró Poggio.

El parte policial de Maxi Giudici

De acuerdo con el parte policial, Maxi Giudici intentó quitarse la vida tomando una gran cantidad de pastillas. “Personal fue desplazado a Perón 1600 por un masculino que había ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano Jose Giudici (Ex Gran Hermano 2022)”, indica el documento. Aunque aún no se sabe qué fue lo que llevó al joven a cometer tal acción, el parte señaló: “Con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blister de pastillas de clonazepan de 2 miligramos, por la ruptura con su pareja".

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 0800-999-0091 (línea gratuita del Ministerio de Salud) o bien al 0800-333-1665 en CABA, todos los días de la semana, las 24 horas.