Sergio Lapegüe se despidió de TN y rompió en llanto al aire.

Sergio Lapegüe se despidió de TN (Todo Noticias) de manera definitiva este viernes 29 de noviembre de 2024 por la mañana. El reconocido conductor de Tempraneros, quien era una de las caras principales del noticiero, concretó la decisión que ya había adelantado semanas atrás. Entre lágrimas, el periodista comunicó la noticia en vivo, mientras todos sus compañeros lo abrazaban con mucho cariño.

"Este es un lugar en el que pude cumplir todos mis sueños, fui muy feliz. Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise", comenzó diciendo el conductor, entre lágrimas.

Además, les agradeció a las autoridades del canal y a todos sus compañeros. "Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos", sumó, emocionado.

"No tenía nada pensado para decir, pero quiero mencionar que soy feliz, que fui feliz y construí una historia. 34 años es mucho, más de la mitad de la vida. Seguiré cumpliendo sueños, como hice en esta empresa. Acá hemos perdido amigos, somos familia", continuó Lapegüe.

Aunque intentó contener las lágrimas, se quebró y agregó, mientras todos sus compañeros lo abrazaban: "Me voy a bajar del pony, voy a caminar en el llano buscando otros sueños. Les agradezco la generosidad, me los llevo en el corazón. No me gustaría terminar llorando, quiero un pogo. ¡Pongan música! Soy feliz por haber conocido tanta gente humilde y buenos seres humanos, que es lo más importante". Tras su salida, Tempraneros continuará durante todo el mes de diciembre con la conducción de Roxy Vázquez, Federico Seeber, Adrián Ventura, Matías Bertolotti, Carlos “Cuchi” Prat, Leo Paradizo, Daiana Lombardi y Elena García.

Por qué Sergio Lapegüe se fue de TN

Días atrás, el periodista había conversado con María Laura Santillán en Infobae, donde reveló los verdaderos motivos de su decisión. "Me estaba apagando, me estaba apagando. Me estaba sintiendo aburrido. A las 9 menos diez le decía a Roxy: '¿Una hora más falta?'. Decía '¿Qué pasa, si yo estoy feliz acá?'. Porque hacer Tempraneros fue un invento mío, hasta el nombre es mío", comenzó el comunicador.

"El noticiero existía, pero yo le fui dando mi vuelta de rosca. ¿Por qué tenía ganas de irme? Si no había ofertas y seguía haciéndolo porque era mi trabajo. Me sentía feliz yéndome porque iba al gimnasio, a visitar a mi mamá, dormía una siesta, hacía la radio desde mi casa, pero me estaba apagando", agregó Lapegüe. Y cerró: "Se me había acabado la zanahoria que empezás a comer cuando sos muy joven y necesitaba otra. Entonces vino un tipo y me dijo 'tengo esta otra zanahoria' y está más rica".