Marcos Ginocchio dijo lo que nadie se esperaba de Julieta Poggio: "Vamos"

El ganador de Gran Hermano dejó boquiabierta a Julieta al responderle una pregunta a Andy Kusnetzoff. Ambos participaron del primer programa de PH, Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff regresó a Telefe con PH, Podemos Hablar y en el primer programa de esta nueva temporada tuvo a una de las parejas más amadas de la televisión: Marcos Ginocchio y Julieta Poggio. Los exparticipantes de Gran Hermano son protagonistas de rumores de romance desde que estaban en Gran Hermano y no pudieron evitar el tema en su visita al ciclo.

El ganador del reality y la bailarina se reencontraron en un estudio de televisión y vivieron un momento de mucha tensión cuando los dos coincidieron en el punto de encuentro. La protagonista de la obra de teatro Coqueluche estaba hablando sobre cómo lidió con las versiones del supuesto vínculo de su madre con su ex, Lucca Bardelli, cuando recibió una inesperada pregunta de otra de las invitadas.

Ambos avanzaron ante la pregunta de si alguna vez los medios habían dicho algo sobre ellos que no era cierto. En ese momento, Paula Chaves aprovechó la ocasión para hacerles una de las preguntas más repetidas por los fanáticos de GH: ¿Nunca estuvieron juntos? ¿Nunca se confundieron en esta amistad y se dieron un beso? ¿Nada?”.

Marcos respondió contundente: “No, nunca”. Pero Andy le insistió a Julieta, quien se había quedado callada, y ella coincidió. “Está bien, contestó la verdad”, afirmó, pero sorprendió con una revelación.

“A mí me parecía muy lindo en la casa el Primo, pero bueno, yo estaba de novia...”, explicó "Disney", que terminó su relación al poco tiempo de terminar Gran Hermano. “¿Y ahora está feo?”, bromeó el conductor. “No, ahora está lindo también”, contestó Julieta.

Ante la insistencia de Chaves, Marcos aclaró: “Nos vimos como amigos los dos, siempre”. Respecto del fenómeno “Marculi” que se generó en redes y los fans que deseaban verlos juntos, Poggio aseguró: “Nosotros no sabíamos ni tampoco lo imaginábamos”. La conversación parecía terminar ahí, pero luego Kusnetzoff buscó sorprender al salteño con una pregunta inesperada. “¿Chapa bien Julieta, Marcos?”, El Primo fue rápido para desviar la respuesta: “Vamos a tener que preguntarle a Lucca”.

La estrategia de Lucca Bardelli para arruinar a Julieta Poggio

A meses de confirmar su separación de Julieta Poggio y generar polémica, Lucca Bardelli reapareció públicamente con una insólita declaración. El exnovio de la bailarina habló de sus proyectos a futuro y sorprendió al comentar que involucran a la "enemiga" de Poggio.

En la emisión del miércoles 13 de septiembre del Bailando 2023, Lucca estuvo presente en el estudio. Esta inesperada presencia no pasó desapercibida por los televidentes, motivo por el que el influencer terminó brindando una entrevista para las redes sociales del ciclo y contó qué hacía allí.

"Vine a ver... pero puede ser que quiera estar acá. No sé la verdad. No me anoté ni nada", empezó por decir Lucca. Sin embargo, aseguró que no sabe si puede quedar debido a que no tiene talento alguno para el baile. "Soy de madera. No aprendí nada de Juli", continuó.

En este marco, Bardelli fue consultado por quién elegiría como pareja en caso de quedar. Entonces, él respondió polémico que iría por Coti Romero, una de las exparticipantes de Gran Hermano con la que su expareja tuvo más problemas dentro y fuera de la casa. Ante esta declaración, dejó en claro que se trataba de una provocación a la bailarina y actriz.