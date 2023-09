La estrategia de Lucca Bardelli para arruinar a Julieta Poggio: "Me anoté"

El ex de la bailarina reapareció públicamente con una insólita declaración y puso todas las miradas sobre él.

A meses de confirmar su separación de Julieta Poggio y generar polémica, Lucca Bardelli reapareció públicamente con una insólita declaración. El exnovio de la bailarina habló de sus proyectos a futuro y sorprendió al comentar que involucran a la "enemiga" de Poggio.

En la emisión del miércoles 13 de septiembre del Bailando 2023, Lucca estuvo presente en el estudio. Esta inesperada presencia no pasó desapercibida por los televidentes, motivo por el que el influencer terminó brindando una entrevista para las redes sociales del ciclo y contó qué hacía allí.

"Vine a ver... pero puede ser que quiera estar acá. No sé la verdad. No me anoté ni nada", empezó por decir Lucca. Sin embargo, aseguró que no sabe si puede quedar debido a que no tiene talento alguno para el baile. "Soy de madera. No aprendí nada de Juli", continuó.

En este marco, Bardelli fue consultado por quién elegiría como pareja en caso de quedar. Entonces, el respondió polémico que iría por Coti Romero, una de las exparticipantes de Gran Hermano con la que su expareja tuvo más problemas dentro y fuera de la casa. Ante esta declaración, dejó en claro que se trataba de una provocación a la bailarina y actriz.

No es una mujer: Lucca Bardelli, a los besos tras separarse de Julieta Poggio

A casi dos meses de haber anunciado su separación de Julieta Poggio, Lucca Bardelli ya empezó a rehacer su vida amorosa. En las últimas semanas, el joven se volvió noticia tras haber confirmado su relación con Candela Lecce, la influencer que fue acusada de ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, parece que ahora su forma de vincularse románticamente tomó otro rumbo y lo dejó en claro con una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

En medio de los rumores de noviazgo entre Poggio y Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, Lucca demostró que él también quería volver a empezar. Pero a días de haber dado a conocer su vínculo con Lecce, salió a la luz una foto en donde se lo ve besándose con otro hombre. Bardelli compartió la imagen que se volvió viral a las pocas horas y dio a conocer la identidad de este chico.

La historia que compartió Lucca Bardelli por error.

A través de sus historias de Instagram, Bardelli compartió la selfie que se tomó junto a "su amigo", en donde se están dando un beso en los labios. El hombre en cuestión se llama Santiago Galluzzi y se ve que tiene una relación desde hace varios años con Lucca. Precisamente, en una publicación de hace un tiempo, Santiago le escribió a Bardelli: "Feliz cumpleaños. Te amo hermano, siempre con vos". Por el momento, ninguno de los dos salió a dar declaraciones públicas al respecto.