Marcos Ginocchio contó todo sobre su relación con Julieta Poggio: "Hay una conexión"

Marcos Ginocchio habló por primera vez sobre los rumores de romance con Julieta Poggio y admitió lo que todos pensaban.

Marcos Ginocchio rompió el silencio sobre su relación con Julieta Poggio, su compañera de Gran Hermano (Telefe), tras los fuertes rumores de romance que surgieron durante las últimas semanas. Para sorpresa de sus seguidores, el joven salteño y la bailarina se fueron de viaje juntos a Bariloche, justo unos días después de que se dijera que habían comenzado a salir en secreto. En este contexto, Marcos finalmente contó su verdad.

Mientras Marcos eligió a un amigo para irse de viaje, Julieta se fue con su hermana. En varias fotos y videos, se los vio juntos en diferentes excursiones y fiestas. Los rumores de romance se avivaron cada vez más y, a pesar de que Poggio dijo que solamente eran amigos, Ginocchio admitió que tienen una fuerte conexión.

"¿Por qué creés que pegó tanto tu historia con Juli?", le preguntó Ángel de Brito en LAM (América TV). "No sé... Con Juli tenemos muy buena relación, de amistad. Es una conexión muy linda, como amigos", respondió "El Primo". En esta línea, aclaró: "Siempre la vi como una amiga, y ella siempre me vio como su amigo".

Sin embargo, el conductor no dio el brazo a torcer y le preguntó si eran "amigos con derechos" o si hubo "alguna confusión" en el medio. "No, no... Solo amigos", contestó Marcos. "Está empezando a traspirar", comentó el cronista que lo estaba entrevistando, dando cuenta de los nervios de Ginocchio. "No, no, no", respondió el ganador de Gran Hermano.

En tanto, aseguró que ahora quiere estar soltero. "Estoy con muchas cosas para hacer, por suerte estoy disfrutando mucho todos los momentos y tratando de aprovechar a full porque es algo único que se me dio y lo aprecio muchísimo", sumó. Y explicó que le interesa dedicarse al modelaje y la actuación, dos cosas que siempre le interesaron. "Obviamente es un camino largo, donde tengo que estudiar mucho y prepararme muchísimo, pero es para lo que me estoy formando", concluyó.

Qué dijo Julieta Poggio sobre su relación con Marcos Ginocchio

Por su parte, Poggio también fue consultada por un cronista de LAM sobre los rumores de que habría pasado varias noches con Marcos en la casa de un productor de Telefe y respondió: "No sé de dónde salió esa info, pero no fue así". Sin embargo, confesó: "Por lo menos a mí, me causa mucha ternura el shippeo. Es un fan club que nos apoya a los dos, entonces es súper lindo".

Una vez más, aclaró que tiene "una relación súper linda" con Ginocchio, que se llevan muy bien, que lo quiere mucho y que son amigos. Cuando el cronista le preguntó si podría suceder que en un futuro dejen de lado su amistad para comenzar un romance, Julieta conetstó: "¿Por qué siempre me hacen todas las preguntas a mí? Eso es lo que me pregunto yo".