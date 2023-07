¿Dónde está Andrea Taboada tras ser echada de LAM?

Luego de ser desvinculada del magazine de Ángel de Brito, la carrera profesional de Andrea Taboada dio un vuelco y se expandió hacia nuevos horizontes.

La traumática desvinculación de Andrea Taboada de LAM -magazine conducido por Ángel de Brito donde se desempeñó como panelista- abrió internas en América TV y obligó a la periodista a expandir su horizonte laboral. Un repaso por los nuevos proyectos que se vienen en la carrera de Taboada en la televisión y los medios.

"El viernes a la tarde hubo una reunión con la productora y son decisiones que exceden y respeto de parte de la productora y del conductor. Fue sorpresivo, no la veía venir, la verdad que para mí LAM es como mi hogar. Me dijeron por cambios, renovación, lo que pasa en todos los paneles", comunió Andrea semanas atrás a Intrusos (América TV), al rememorar el momento en que recibió la noticia. Luego de mencionar que "lloró" cuando le informaron que no estaría más en el programa que también sacó de sus filas a la panelista Estefi Berardi, Taboada optó por mostrarse hermética en relación a su futuro en la televisión.

Tras este anuncio, la periodista también se despidió de Qué pretende usted de mí, magazine del actor Daniel Campomenosi en el Canal de la Ciudad que la tenía como entrevistadora y panelista, dejando aún más abierta su agenda laboral. Lo cierto es que su carrera sigue como columnista de espectáculos en La mañana de CNN, a cargo de Nacho Girón en CNN Radio, y que hay un nuevo desafío pronto a lanzarse que podría significar un refresco en su paso por la televisión abierta.

Cuál es el programa en el que debutaría Andrea Taboada

Según recientes filtraciones en medios, la expanelista de LAM formaría parte de la vuelta de Mariana Fabbiani a la televisión con El diario de Mariana, que arrancaría en julio en el horario de las 14.30 horas (cambio en la grilla que provocó que Intrusos se adelante una hora). El panel que acompañaría a la conductora lo completarían la abogada Elba Marcovecchio (la esposa de Jorge Lanata), el periodista Ceferino Reato, el periodista especializado en género Franco Torchia, Octavio Frigerio, Pepe Ochoa y el politólogo recibido de doctor en Ciencias Políticas del CONICET Octavio Majul, el hijo no mediático del periodista macrista Luis Majul.