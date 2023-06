¿Marcos Ginocchio y Rusherking, juntos? La foto que alimenta los rumores de romance

Noticia inesperada en el mundo de la música y la televisión. Marcos Ginocchio, Rusherking y un rumor que empezó a circular fuerte en las redes sociales.

Marcos Ginocchio y Rusherking son noticia por un rumor inesperado. Es que las redes sociales empezaron a especular con un posible romance entre el ganador de Gran Hermano y el exnovio de María Becerra y "La China" Suárez. Todo se dio a raíz de una foto en la que se los ve juntos, adjunta de una supuesta afirmación que encendió las alarmas de la farándula.

"Rumores. Me cuentan de una fuente muy 'especializada, especialisísima, muy especializada' en espectáculos que habría una especie de approach, entre el ganador de GH, y el ex de María Becerra. Me cuentan que terminaron SOLOS durmiendo en el departamento de Rusherking. ¿Lo creen posible?", lanzó el usuario @moskigna.

A su vez, otra cuenta de Twitter, @argmusicfacts, manifestó que las redes sociales de LAM publicó una foto que alimentó aún más los rumores de romance: "La cuenta oficial de LAM anuncia un supuesto romance entre Marcos Ginocchio y Rusherking. Al parecer el amor había nacido en la BRESH, y Rusher ya estaría por lanzar una canción con el para oficializar su romance".

Hasta el momento, ni Rusherking ni Marcos Ginocchio se pronunciaron al respecto. Sí se mostraron juntos en más de una ocasión, aunque nada hace sospechar que la información que comenzó a circular en Twitter sea verídica. Lo cierto es que, de todos modos, estos rumores llamaron la atención de los fanáticos del cantante y de Gran Hermano.

¿Nacho ya fue? La foto de La Tora "a los besos" con otro ex-Gran Hermano

Lucila "La Tora" Villar es una de las participantes de la última edición de Gran Hermano que más notoriedad cobró en los medios. Es por esta situación que llamó la atención una foto viralizada en las redes sociales junto a otro ex-Gran Hermano. En la misma pareciera que ambos están cerca de besarse, razón por la cual estalló la polémica y los seguidores se preguntaron qué opinaría Nacho Castañares sobre este asunto.

La foto que circuló de "La Tora" Villar muestra a Lucila muy cerca de otra de las figuras que dejó la última edición de Gran Hermano. Sin ir más lejos, el nombre de este hombre es el del ganador del certamen. Sí, Marcos Ginoccio fue quien salió fotografiado junto a la oriunda de Berazategui, generando controversia entre los seguidores de Nacho Castañares (novio de la protagonista).

En las últimas horas, Lucila salió a hablar sobre la foto viralizada y expuso su versión. "¿Por qué dan por entendido el beso? Estaba viéndole una cicatriz", manifestó "La Tora" Villar, en diálogo con Ciudad. La imagen fue tomada en un boliche de Palermo y luego de este episodio, la protagonista tomó la decisión de borrar un posteo junto a Marcos Ginocchio en el que ambos se encontraban abrazados.