Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se fueron de viaje juntos y avivaron los rumores de romance

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron vistos de viaje juntos y volvieron a despertar fuertes rumores de romance.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), fueron vistos demasiado cerca en Bariloche, destino que eligieron para viajar. Si bien la bailarina fue de viaje con su hermana Camila y Marcos fue con un amigo, circularon fotos y videos en las redes sociales que prueban que fueron al mismo boliche. Una vez más, los fanáticos del reality se ilusionaron con la pareja.

Apenas unas semanas después de la ruptura de Julieta con Lucca Bardelli, con quien mantuvo una relación de 2 años, salieron a la luz fuertes rumores de romance con "El Primo". Según informó Yanina Latorre en LAM (América TV), habrían tenido encuentros íntimos a escondidas y estarían comenzando una relación. Si bien la bailarina negó esto, ahora fue vista junto al joven salteño.

Recientemente, los seguidores de los "hermanitos" notaron un detalle en sus historias de Instagram: que los dos habían viajado al mismo lugar. En las fotos que compartieron, se los puede ver realizando actividades en la nieve e incluso bailando en los boliches más famosos de Bariloche. Por lo pronto, no se saben detalles de su vínculo, pero recientemente, Julieta confesó que está abierta a volver a conocer gente.

Qué dijo Julieta Poggio sobre los rumores de romance con Marcos Ginocchio y su presente sentimental

Recientemente, un cronista de LAM (América TV) se acercó a Poggio y le preguntó si le molesta mucho que siempre le pregunten por Marcos. Ante esto, Julieta contestó: "Yo entiendo que a la gente le de intriga, por eso no me molesta, porque sé que es el único chisme que tengo. Pero bueno, obviamente me gusta hablar de mí, sobre mi carrera, mis proyectos... Pero entiendo que a la gente le intriga todo eso".

Con respecto a sus declaraciones en Fuera de Joda (Telefe), cuando dijo que quizás, en tres meses volvería a tener otra relación, explicó: "No te digo que ahora me voy a poner de novia porque este es un momento que quiero para mí, para experimentar y para dedicarle a mi carrera. Pero de verdad, yo siempre estoy en pareja y me cuesta mucho estar sola, así que tengo que aprender. Yo siempre superé muy rápido todas mis relaciones, entonces seguro por eso se dijo". Por último, aseguró que "Marcos es un amor, es lindo, lo tiene todo pero es mi amigo", por lo que le cuesta verlo de otra manera.