Internaron de urgencia a Oscar Mediavilla: su estado de salud y qué le pasó

Oscar Mediavilla fue internado de urgencia por un problema de salud que le detectaron en las últimas horas. Qué le pasó al ex jurado de ShowMatch.

Oscar Mediavilla fue internado de urgencia este lunes 27 de septiembre de 2021, según confirmaron en Intrusos, por América TV. El músico argentino de 66 años tuvo un problema de salud inesperado y será evaluado por el personal médico especializado en las próximas horas. Si bien -en principio- el marido de su colega Patricia Sosa no está grave, lo cierto es que las novedades acerca de él asustaron a varios en el ambiente de la farándula y la televisión argentina.

El productor discográfico, empresario y compositor padeció un fuerte dolor en el pecho e inmediatamente después fue trasladado a la Fundación Favaloro, ubicada en Avenida Belgrano 1782, C1093, en la Ciudad de Buenos Aires. El ex Cantando por un Sueño, Soñando por Cantar y Operación Triunfo, entre otros, permanecerá en observación por lo menos por los próximos dos días, hasta no correr ningún tipo de riesgo con su cuerpo. "Esto es de último momento, por suerte nos confirman que él está bien", aclararon igualmente al aire Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los habituales conductores de Intrusos.

Oscar Mediavilla, internado por problemas cardíacos: el antecedente de Patricia Sosa

Si bien se encendió una luz de alarma por Oscar Mediavilla, esta situación no es nueva ni mucho menos para el reconocido matrimonio artístico, ya que a Patricia Sosa también le pasó por algo similar hace algunos días: también debió ser internada en la Fundación Favaloro debido a una arritmia cardíaca que afortunadamente fue solucionada. De hecho, ella hasta se permitió bromear con esta situación porque aseguró que juntos "rebosan tanto de amor" que terminan con este tipo de inconvenientes en el corazón.

Después de la reconciliación entre ellos tras algunas diferencias personales que se hicieron mediáticas, Mediavilla asistió el pasado miércoles 22 de septiembre al estreno de ella en la obra de José María Muscari llamada Perdida Mente en el Multiteatro Comafi, situado en Avenida Corrientes 1283, Capital Federal.

Con respecto a lo que le sucedió a ella, Sosa había detallado en aquel entonces en un audio para Intrusos: “Tuve dos episodios feos manejando... El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte. Y me mareé mucho, mucho. Espero que se me pase, llegué a casa como pude, con un susto bárbaro. Llamé al cardiólogo y me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser”.

“Me dieron un antiarrítmico, pero la solución era la operación. Yo pedí estar con el antiarrítmico y dije 'bueno, me opero en marzo, abril'. Pero no, decidí hacerlo al otro día. Llamé y les dije '¿me pueden operar ahora? Bueno, me hicieron los estudios prequirúrgicos y me operé del corazón. Fue hace 15 días”, había completado.