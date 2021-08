Ricardo Montaner y una posible indirecta a Oscar Mediavilla por su crítica a La Voz

El músico posteó un descargo en sus redes, horas después de que Mediavilla cuestionara la participación de Mau y Ricky en La Voz.

Ricardo Montaner es uno de los miembros actuales del jurado en La Voz Argentina y, recientemente, el productor musical Oscar Mediavilla conversó en Radio Mitre sobre la partipación de él y de sus dos hijos, Mau y Ricky Montaner, en el reality show de Telefe. Horas más tarde, el músico publicó una historia en su cuenta de Instagram que podría ser una indirecta para Mediavilla.

De acuerdo con la opinión del productor, La Voz sigue la misma línea del negocio musical vigente hoy en día: la prioridad está en contratar artistas con muchos seguidores en Instagram y con mucho impacto sobre las plataformas digitales. Oscar explicó que, personalmente, el formato del reality no lo cautiva, ya que no lo considera como un programa realmente inclusivo hacia los artistas, a diferencia de otros.

“Yo me acuerdo cuando hacíamos el Cantando, aparecía desde un gaucho... Y, de hecho, ganó un carnicero que era gordo”, destacó, en relación a los estereotipos que la televisión suele seguir hoy en día a la hora de darles oportunidades a nuevos artistas. Cuando le preguntaron qué tan acertada había sido para él la decisión de poner a Mau y Ricky en el show, expresó: “Por ahí la idea era poner a dos pibes jóvenes que empezaron a tener éxito, por ahí podrían haber puesto a alguien más pesado”.

https://www.eldestapeweb.com/atr/la-voz-argentina/podrian-haber-puesto-a-alguien-mas-pesado-la-feroz-critica-de-oscar-mediavilla-sobre-mau-y-ricky-en-la-voz--202182322400

“El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Los chicos tienen una cantidad de seguidores tremenda, hoy hacés una obra de teatro y te preguntan cuántos seguidores tiene el que la va a protagonizar”, sentenció Mediavilla. “Me ha pasado en castings que yo estuve, que digan 'Ah, tiene pocos seguidores'”, prosiguió. Justo unas horas después, Ricardo Montaner subió una histora a su cuenta de Instagram, con una frase reflexiva: “A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice”. Sin embargo, no dio ninguna declaración al respecto, por lo que no se sabe si realmente fue en respuesta al productor.

Historia de Instagram publicada por Ricardo Montaner.

Los rumores de acomodo en La Voz

Sumado a esto, Montaner fue tendencia en las redes esta semana, en el marco de los octavos de finales del programa. En esta anteúltima instancia, cada miembro del jurado deberá hacer un recorte en los integrantes de su equipo, mientras la gran final se acerca. Jacinta Sandoval, del team Montaner, es una de las que más dio de qué hablar en las redes sociales. Ayer, martes 24 de agosto, la joven de 29 años pasó a la siguiente etapa y muchos internautas expresaron su descontento por los rumores de un posible “acomodo” en el programa.

Todo comenzó cuando los seguidores de La Voz notaron que la actriz y conductora Stefi Rotiman, novia de Ricky Montaner, había ido a Chapa y pintura, el salón de belleza de Jacinta, en donde hace tratamientos de belleza para cejas y pestañas. Aunque Sandoval no desmintió nada, Roitman declaró recientemente que las acusaciones son falsas, que Jacinta había hecho el casting dos años atrás, como cualquier otra concursante, cuando ni siquiera se conocían.