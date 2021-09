La relación entre Valeria Lynch y Patricia Sosa está en su peor momento: "Ni un café con ella"

Valeria Lynch volvió a apuntar contra Patricia Sosa, su examiga con la que ya rompió la relación hace un tiempo. "No tomaría un café con ella", admitió.

Valeria Lynch continúa con la fuerte disputa personal y mediática con Patricia Sosa, su examiga. Ahora, la actriz y cantante de 69 años la destrozó otra vez en la entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, luego del intenso conflicto que se desató entre ambas en 2020, cuando se superponían los shows de las dos, ninguna quiso ceder con la fecha y empezaron los cruces públicos cada vez más contundentes.

Tras haberle revelado al periodista de Radio Mitre (AM 790) que cuando una vez se cruzaron casualmente por la calle Sosa se hizo la desentendida, Lynch detalló: "No la vi. Posiblemente yo la hubiera saludado, no hubiese seguido de largo... Pero bueno, son dos personalidades diferentes. Somos así, cada uno sabe cómo es". Sin filtro y sin pelos en la lengua, como se acostumbró en su extensa trayectoria artística, la empresaria fue por más: "Patricia se peleó sola, conmigo no".

Cuando Etchegoyen la consultó sobre los motivos por los que aún no se pudieron arreglar con Patricia Sosa tras tantas épocas de amistad, Valeria Lynch se sinceró: "Porque nunca tuve la oportunidad de charlar con ella y explicarle lo que había pasado, me bloqueó y no hubo tiempo de descargo. En su momento me dio mucha pena perder a una amiga porque yo la quería mucho. La quiero mucho todavía, porque los afectos no se disuelven”.

"Para mí ya está, pero claro que me dolió en ese momento porque no me dio tiempo para hacer el descargo... No tomaría ningún café con ella”, completó en forma contundente, aunque todavía no ha recibido una respuesta desde la otra parte, aunque trascendió que Sosa tampoco tiene intenciones de reconciliarse.

Cuando Valeria Lynch y Mercedes Sosa eran amigas, allá lejos y hace tiempo...

Qué pasó entre Valeria Lynch y Patricia Sosa

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, Sosa reconoció que no quiso saludar a su examiga cuando vio desde el vehículo que su colega estaba transitando el barrio porteño en el que ambas viven. “La otra vez salía con mi auto, doblé y justo la vi a ella haciendo una caminata, con su pareja para el otro lado. Ni me molesté en tocar bocina y saludar. Y yo creo que ella me vio también, pero seguí de largo”. Cuando se enteró de esta actitud, Lynch se molestó y a partir de ahí no hubo más diálogo entre ellas.