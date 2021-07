Patricia Sosa explotó contra el jurado de La Voz por sus devoluciones: "Otra vez"

"Era un diamante en bruto", escribió enojada. La semana pasada había sucedido lo mismo con otro cantante y había demostrado su enojo en redes.

El éxito de La Voz Argentina no pasa desapercibido y resuena todas las noches en las redes sociales. Las decisiones de los coaches, muchas veces, hacen enojar al público. Anoche, la cantante argentina Patricia Sosa estalló contra las decisiones del jurado. Sosa, que fue jurado de varios concursos de canto producidos por La Flia como el Cantando por un sueño y Genios de la Argentina, arremetió contra la iniciativa de dejar afuera del programa de Telefé a Morena Felt. La cantante de Aprender a volar aseguró que la joven era "un diamante en bruto".

Felt, de 22 años, nació en San Isidro y se presentó el domingo con la canción If I ain´t got you, de Alicia Keys. "Otra vez….. esa voz espectacular es para trabajar y es dejar escapar un diamante en bruto. Mi humilde (y sabia) opinión", escribió Sosa en su cuenta personal de Instagram.

Cuando la joven bonaerense terminó de cantar, Montaner le avisó que estuvo a punto de apretar el botón porque la canción le gustaba mucho pero había estado "llena de cositas", mientras que su hijo Ricky dijo: "Varias veces salían cosas espectaculares pero había otros momentos en los que me decía ‘espérate’; fue solo un minuto y medio y no nos alcanzó, pero cantás espectacular y yo creo que si estuviésemos escuchándote en otro contexto hubiese sido facilísimo apretarlo, te invito a que sigas cantando porque eres muy buena”.

El enojo ya había comenzado hace algunos días

Sosa ya había demostrado su enojo con las injustas resoluciones de Montaner, La Sole, Mau y Ricky y Lali. La semana pasada había sucedido con Luis Carrasco, un joven pintor de Villa Regina, Rio Negro, que cantó la zamba Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa y emocionó a todos pero quedó fuera de concurso. Los jurados terminaron disculpándose con el cantante por no haberlo seleccionado. “O sea que por muy bueno y ponerle la piel de gallina a los jurados lo bocharon. Ojo, chicos…”, escribió en Instagram, donde sumó un fragmento en video de las declaraciones de los coaches.