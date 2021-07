Rating: Lanata perdió por goleada contra Trato Hecho y La Voz Argentina

Periodismo Para Todos sigue perdiendo en el rating contra Telefe. Esta vez, el canal de las pelotas volvió a duplicarlo y lo dejó en el piso.

Los problemas para Jorge Lanata y para El Trece en la batalla por el rating no cesan. Frente a Trato Hecho y La Voz Argentina, el programa de militancia macrista volvió a sufrir una terrible derrota en las mediciones ya no sólo no llegó a los 10 puntos de rating sino que Telefe directamente lo duplicó.

Desde que volvió a la pantalla, Lanata pierde por goleada en el rating ante Telefe y el domingo 12 de julio no corrió con mejor suerte dado que cayó ante La Voz Argentina que lo duplicó en audiencia. A pesar de contar con un piso de 10 puntos que dejó 100 Argentinos dicen, Periodismo Para Todos cayó a un promedio de 9 puntos, contra los 19.7 que logró el talent show de Telefe

Lizy Tagliani frente a Trato Hecho en Telefe logró un rating inicial cercano a los 12 puntos y pudo subir hasta los 16. En la vereda opuesta, el envío conducido por Darío Barassi, en su edición famosos, se quedó con un promedio de 10 puntos con Sergio Lapegüe, Grego Rosello y Diego Reinhold como estrellas invitadas. Telefe lideró con picos de 12.2, luego, frente a PPT, Trato hecho llegó a los 16 puntos.

El ciclo que conduce Marley y tiene como coaches a Lali Espósito, Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky volvió a ser lo más visto de la TV y dejó muy pero muy relegado a Lanata con una marca máxima de 9.7 puntos. Mientras en PPT continuaron con las operaciones contra el Gobierno, en La Voz Argentina los artistas sumaron más participantes a sus equipos, con tanto talento como historias por contar y alcanzaron un pico de 19.7 puntos de rating, liderando la franja.

Los promedios finales de la noche del domingo 11 de julio ubicaron al talent show de Telefe como lo más visto del día con 18.5, mientras que el periodista emblema de la oposición y de las operaciones mediáticas se tuvo que conformar con ser lo más visto en el canal del Grupo Clarín, con un promedio de 9.4 puntos de rating.