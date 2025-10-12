Cristina Pérez recibió un duro revés en la mesa de Mirtha Legrand.

Cristina Pérez quedó en ridículo en la mesa de Mirtha Legrand en El Trece, tras un comentario que buscó justificar el ajuste en discapacidad llevado adelante por el gobierno de Javier Milei. La periodista se refirió a las "pensiones truchas" y la actriz Valentina Bassi le frenó el carro en pleno vivo.

La artista es madre de un niño con autismo y por eso entiende desde primera persona la problemática que atraviesan las familias con personas con discapacidad en su núcleo. En ese contexto, Bassi señaló que la intención de La Libertad Avanza al auditar discapacidad no fue de buscar orden, sino de ajustar y achicar gastos.

"Hay un 40% de pensiones para discapacitados que son truchas y esa también es gente que está recibiendo algo que le corresponde al hijo de Valentina", soltó Pérez ante la mirada de los demás comensales. Por su parte, Bassi sostuvo: "Quiero hacer una salvedad, porque justo decís algo que se repite mucho: nadie que esté relacionado con la discapacidad quiere que una persona que no tiene discapacidad reciba una pensión. Transparencia siempre. Lo que pasa es que la auditoría que se hizo no fue para buscar transparencia, fue para ajustar. Se sacaron de encima 100 mil pensiones al voleo".

Valentina contó que recibió mensajes de muchas personas en esa situación y relató: "Un papá se quedó sin su pensión para su hijo -él tenía trabajo informal- y de un día para el otro se quedó sin la pensión y sin el beneficio de incluir. Salud, la obra social para los que no tienen. Su hijo se quedó sin medicamentos. Cuando convulsione ese niño con epilepsia, ¿quién le va a dar el anticonvulsivo?".

