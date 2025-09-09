Cristina Pérez fue contundente contra Javier Milei tras las votaciones provinciales.

El último resultado electoral en la provincia de Buenos Aires representó un duro golpe para La Libertad Avanza. La alianza oficialista, que llevaba al PRO como aliado, perdió en seis de las ocho secciones, entre ellas las dos más populosas: la Primera y la Tercera. Solo logró imponerse en la Quinta y en la Sexta, con una diferencia global de 13,57 puntos a favor del peronismo.

En este marco, Cristina Pérez realizó un editorial en Siempre + (LN+) en el que cuestionó con dureza la estrategia del Gobierno y aseguró que Javier Milei perdió parte del electorado que lo llevó al poder. “Cuando al presidente Javier Milei en el año 2023 lo elige un 53% de los votantes en el balotaje, había una parte de esos votantes que eran su núcleo duro y otra parte eran los votantes de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio”, comenzó explicando la periodista con total seriedad.

Luego lanzó una frase que resonó fuerte: “Yo tengo la sensación de que el gobierno se olvidó de quiénes lo habían votado porque es un armado menemista. Los Menem hicieron el armado. Hay un sector del electorado que tenía otras aspiraciones. Primero porque es un electorado no peronista que valora la lucha contra la corrupción. Es un electorado que no le gustan las malas formas, los insultos y las ofensas”.

El duro análisis de Cristina Pérez tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Finalmente, Pérez analizó la narrativa que eligió el oficialismo en este tiempo de gestión: “El gobierno del presidente Milei gobernó con el tono y narrativa para el núcleo duro y se olvidó de estos votantes que no tuvieron la fidelidad en una votación local de concejales bonaerenses para darle sus votos de confianza. Algunos estaban enojados por cualquiera de este abanico de cosas que les dije. Una cosa es absorber al PRO y cambiarles el bucito de color y otra cosa son los votantes”.