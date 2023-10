Filtran la verdadera razón de la salida de Julieta Poggio de Telefe: "Mucho lío"

Por qué Julieta Poggio renunció de Fuera de Joda, el programa de streaming de Telefe.

Julieta Poggio saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe) y tras el final del reality, algunos exintegrantes, como ella, Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis, fueron convocados por Telefe para formar parte del programa de streaming Fuera de Joda. A pesar de que fue todo un éxito, en las últimas semanas, Poggio renunció de manera sorpresiva, sin dar demasiadas explicaciones al respecto. Finalmente se supo la escandalosa razón de su salida.

Apenas tres meses después de haber sido contratada por el canal, la bailarina presentó su renuncia. Al despedirse al aire, explicó que se iba porque ya tenía demasiados compromisos laborales. "Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo todo este año con ustedes, saber que todos salimos con el mismo sueño", manifestó. Sin embargo, en las últimas horas se filtró la verdad sobre su decisión.

Todo comenzó cuando en Intrusos (América TV) hablaron sobre la separación de "La Tora" y Nacho. Según Guido Záffora, la causa de su pelea fue precisamente el programa de streaming. "Hay mucho lío ahí adentro", aseguró el panelista. "No hay que trabajar con la pareja", opinó Marcela Tauro. Acto seguido, Záffora cambió de tema y despejó todas las dudas sobre la renuncia de Julieta.

"Se fue Juli Poggio. Más allá del laburo, el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien... Y 'La Tora' era muy intensa con Juli Poggio, palo va, palo viene. La destrataba, no congeniaban”, aseguró el periodista. "Como que 'La Tora' es la que manda ahí en el streaming. Es mandona, ella", acotó "Pampito". Por último, Laura Ubfal sumó que Lucila y Poggio volverán a verse las caras en la próxima edición de Gran Hermano, tanto en los debates como en La Noche de los Ex.

Julieta Poggio se cansó de los hombres e hizo un fuerte descargo: "Vuelteros"

Julieta Poggio estuvo como invitada en el streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV), y en medio de la conversación, hizo un llamativo comentario sobre sus últimas experiencias amorosas. "¿Sabés lo que siento? Como que las pibas últimamente estamos muy empoderadas, ya no esperamos nada de los pibes, entonces es como que se relajan. Los pibes están muy vuelteros. Lentos, vuelteros...", comenzó la joven de 21 años.

Y siguió, indignada: "Yo no sé si les da miedo, si son cagones, si son medio boludos... ¿Qué les pasa a los pibes? ¡Comunicate sin vueltas! ¿Qué querés? Basta de vueltas, basta de vueltas. Que se comuniquen, que expresen lo que sienten". Inmediatamente, todos sus seguidores especularon que estaría hablando sobre Marcos Ginocchio, con quien protagonizó fuertes rumores de romance.

En su descargo, la actriz destacó que le gustan "los chabones que te dicen 'hoy te paso a buscar, te llevo acá, hacemos esto y terminamos acá', sin vueltas". "Yo no soy nada vueltera. Yo siempre me comunico, expreso, dejo las cosas en claro, es lindo ser así", reflexionó. "¿Y por qué no le mandás ese mensaje ahora?", le sugirió Flor Jazmín Peña. "Acá lo estoy mandando. Ya lo va a ver", cerró Poggio.