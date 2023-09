Telefe la contrató como una apuesta y renunció a los tres meses: la figura que dijo chau

Telefe recibió la inesperada noticia sobre la renuncia de una de sus figuras a dos meses de haberla contratado. La apuesta que le dijo chau a la televisión.

Telefe es el canal más visto de la televisión argentina que a través de la puesta de realitys shows y novelas extranjeras logra quedarse con el rating desde hace bastante tiempo. A pesar del buen momento, en las últimas horas recibió la inesperada noticia sobre la renuncia de una de sus figuras y deberán trabajar para ver cómo reemplazarla.

La grilla de programación de Telefe es bastante amplia con tres enfoques claros: emitir realitys shows, novelas extranjeras y sus clásicos magazines donde repasan actualidad y farándula. En paralelo, tienen un canal de streaming donde participan los exparticipantes de Gran Hermano.

Sin embargo, sobre el mundo del streaming al que el canal apostó es que se van a tener que organizar nuevamente. Es que Julieta Poggio tomó la decisión de renunciar al programa Fuera de joda que comenzó a emitirse el 26 de junio de 2023 junto a Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila "La Tora" Villar.

"Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo todo este año con ustedes, saber que todos salimos con el mismo sueño", expresó Julieta. Cabe recordar que la joven de 21 años tiene otros compromisos en paralelo, como por ejemplo, la obra teatral Coqueluche dirigida por José María Muscari y la posible participación en el Bailando 2023. "Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto", cerró.

Julieta Poggio protagonizó un insólito momento: "Exceso de baba"

Julieta Poggio se convirtió en una figura del espectáculos tras su paso por Gran Hermano. La joven influencer salió de la casa más famosa del país y retomó su carrera artística, la cual había comenzado de muy pequeña. Actualmente es una de las protagonistas de Coqueluche y es una de las figuras más solicitadas. La actriz y bailarina no suele ir a muchos programas, por lo que su participación en PH, Podemos Hablar y las revelaciones que hizo aún siguen resonando.

Además del tenso ida y vuelta con Marcos Ginocchio, por la consulta sobre los rumores de romance, Julieta habló sobre las versiones que vincularon a su madre con su exnovio, Lucca Bardelli. Pero también contó una insólita anécdota sobre su pasado amoroso.

Andy propuso entre los invitados que las personas que se "llevaron una chasco en una cita" dieran un paso adelante y "Disney" fue una de las que se acercó al centro del estudio. Poggio sorprendió a todos al contar la asquerosa experiencia que vivió en una salida romántica.

La actriz de la obra de José María Muscari reveló detalles que dejaron a todos boquiabiertos cuando confesó que su cita no chapaba bien. "Para mí el beso te da la pauta de si te va a gustar o no, y ya no me gustó cómo chapaba, mal ahí. Es muy difícil, para mí el beso es clave. Es un exceso de baba", lanzó Julieta y analizó la importancia de los besos para ella: "Para mí, a vos te gusta cómo chapa la otra persona si chapa igual que vos",