Julieta Poggio le tiró una fuerte indirecta a Marcos Ginocchio, en medio de los fuertes rumores de romance.

Julieta Poggio es una modelo, actriz, bailarina e influencer que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe), en donde demostró que no tiene miedo a decir lo que piensa sin filtros. En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales por un sincero descargo que hizo durante su paso por el programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV). En medio de un debate sobre las relaciones y los vínculos sexo afectivos, la "hermanita" dejó entrever cuál es su presente sentimental e hizo un contundente reclamo sobre los últimos hombres con los que salió. Inmediatamente, sus fanáticos notaron que podría estar hablando de Marcos Ginocchio.

Tanto dentro como fuera de la casa, Julieta y "El Primo" despertaron fuertes rumores de romance. Según trascendió, habrían tenido un acercamiento tras el final del reality e incluso algunos aseguran que pasaron varias noches juntos. A pesar de que los dos lo negaron y aseguraron ser solo amigos, las sospechas crecen cada vez más. En este contexto, la actriz hizo un llamativo comentario que muchos asociaron a su relación con Marcos.

Todo comenzó cuando Julieta se quejó sobre las actitudes de los hombres y deslizó: "¿Sabés lo que siento? Como que las pibas últimamente estamos muy empoderadas, ya no esperamos nada de los pibes, entonces es como que se relajan. Los pibes están muy vuelteros. Lentos, vuelteros...". Y agregó, ante las miradas de sorpresa de todos los presentes: "Yo no sé si les da miedo, si son cagones, si son medio boludos... ¿Qué les pasa a los pibes?".

"¡Comunicate sin vueltas! ¿Qué querés? Basta de vueltas, basta de vueltas. Que se comuniquen, que expresen lo que sienten", agregó indignada, mientras las panelistas le daban la razón. "Me gustan los chabones que te dicen 'hoy te paso a buscar, te llevo acá, hacemos esto y terminamos acá'. Listo, sin vueltas. Yo no soy nada vueltera. Yo siempre me comunico, expreso, dejo las cosas en claro, es lindo ser así", sumó.

Nico Occhiato, el conductor del ciclo, notó que parecería estar tirándole una indirecta a alguien en particular y le sugirió: "¿Por qué no le decís a esta persona 'nos vemos a tal hora en este lugar'?". "¿Y vos que te pensás? Lo hice, pero hay gente vueltera", explicó la artista. "¿Y por qué no le mandás ese mensaje ahora?", le preguntó Flor Jazmín Peña. "Acá lo estoy mandando. Ya lo va a ver", cerró Julieta, picante.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron interrogados sobre los rumores de romance en vivo

Semanas atrás, los dos "hermanitos" estuvieron presentes en PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. En un momento de la noche, Paula Chaves aprovechó la situación para hacerle la pregunta que todos sus fans esperaban: "¿Nunca estuvieron juntos? ¿Nunca se confundieron en esta amistad y se dieron un beso? ¿Nada?”. Con total seriedad, el joven salteño respondió: "No, nunca".

Julieta hizo un llamativo gesto, y cuando le preguntaron a ella, contestó: "Está bien, contestó la verdad". Acto seguido, confesó: “A mí me parecía muy lindo en la casa el Primo, pero bueno, yo estaba de novia...”, en referencia a quien entonces era su pareja, Lucca Bardelli. “¿Y ahora está feo?”, bromeó el conductor del programa. “No, ahora está lindo también”, contestó Julieta. Ante la insistencia de Andy, Marcos remarcó que siempre se vieron "como amigos". Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones al respecto.