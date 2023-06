Filtran detalles de la relación entre Julieta y Marcos de GH: "Hace rato"

Los finalistas de Gran Hermano lidian con los rumores de romance desde su estadía en la casa de Gran Hermano. La ilusión de los fans creció con el final de su relación con Lucca Bardelli.

La separación de Julieta Poggio desató todo tipo de rumores. La finalista de Gran Hermano terminó su relación con Lucca Bardelli luego de dos años y lo confirmó en Fuera de Joda, el programa que comparte con Daniela Celis, Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar.

"Es algo de que, en una relación, vos necesitás estar bien con vos misma para poder dar lo mejor. Yo estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por la hermosa persona que es", explicó la joven, en diálogo con LAM. Y además de hacer el duelo por el fin del noviazgo, la bailarina ahora también debe lidiar con los fans de "Marculi", su shippeo con Marcos Ginocchio, que se ilusionan con un romance con "El Primo".

La química entre los jóvenes en la casa más famosa del país era innegable. Pero ambos, en varias oportunidades, negaron tener un interés amoroso. Pero la ruptura de la bailarina abrió una nueva posibilidad y más de una persona ya dio por el hecho que los exhermanitos están juntos.

Según La Pavada de Crónica, "la parejita llevaría cerca de un mes encontrándose clandestinamente en el departamento de un trabajador de Telefe que se hizo amigos de ambos". Las versiones sobre la relación no son nuevos, pero el diario fue más allá: "La posta es que en el canal se comenta hace rato".

Julieta Poggio habló sobre los rumores de "romance" entre su madre y Lucca Bardelli

Tras confirmar su separación de Lucca Bardelli, Julieta Poggio tuvo que lidiar con uno de los rumores que más la afectaron desde que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano. Luego de la ruptura, en las redes, y hasta en algunos medios de comunicación, empezó a circular la versión de un supuesto romance entre su ahora exnovio y su madre, Patricia Destefani

Como era de esperarse, Julieta Poggio confirmó que no existió ni existe una relación entre su ex y su mamá. "Fue muy feo para mí y para mi familia este rumor horrible, que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”, expresó Poggio en su programa de streaming.

Acto seguido, y refiriéndose a la persona que afirmó que existía el vínculo amoroso, Poggio exclamó: "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera”. Según trascendió, la ex GH se refirió a Tamara Bella, exintegrante del programa de Guido Kaczka.

De hecho, la modelo publicó un descargo en Instagram. "Hago esta historia solo para aclarar que lo que dije de la madre de Julieta Poggio con respecto a su ex (Lucca) fue algo que circulaba en las redes y portales. En ningún momento dije que lo afirmaba. Es más, dije que yo no creía", explicó Bella y cerró: "Dicho esto me retiro despacito a descansar para mañana dar a luz. Besote".