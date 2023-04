Brilló con Guido Kaczka y ahora está embarazada y sin donde vivir: "Estoy desesperada"

Una figura que brilló junto al conductor en un ciclo de El Trece habló del calvario que atraviesa con 8 meses de embarazo y recién divorciada.

Una famosa modelo que brilló junto a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo, volvió a aparecer públicamente y relató el calvario que atraviesa. Con un embarazo avanzado y recién separada, la figura aseguró que "no sabe dónde va a parir" y que tampoco tiene dónde vivir con su bebé.

Interceptada por el móvil de Intrusos, la modelo brindó detalles de la terrible situación que enfrenta luego de separarse de su marido y denunciarlo ante la Justicia por ejercer violencia psicológica sobre ella. "Hoy en día no sé a dónde voy a vivir, ni dónde voy a parir. Sigo en el mismo estado, embarazada de 8 meses", aseguró en diálogo con el notero del ciclo de América TV.

Se trata de Tamara Bella, la famosa modelo que se casó en julio del 2022 a cuatro meses de haber conocido al que fue su esposo, Pablo Vázquez Kunz. Luego de haberse separado, Bella empezó a vivir un calvario en el que se vio sin casa ni cobertura de salud para costear todos los estudios requeridos en su embarazo. Fue en este marco que habló sobre su situación actual con el ciclo conducido por Flor de la V y manifestó su desesperación.

"No tengo ninguna comunicación con mi ex. Perimetral de por medio, pero hay un montón de maneras de ser parte. Porque alguien que quiere cumplir, que quiere estar o hacerse cargo de situaciones, está de alguna manera. Y no", aseguró Bella. Asimismo, también reveló que la Justicia ya se expidió sobre el tema y que ahora queda en su exmarido tomar la decisión de hacer los aportes correspondientes o no.

Por último, Bella confesó: "Estoy con mi familia, con mis amigos, con toda la gente que me apoya. Ustedes, que me están ayudando un montón en todo. Pero solo ustedes, porque la situación continúa igual". "Y si bien estoy feliz por todo el amor que recibo, estoy muy desesperada porque no sé qué voy a hacer con Bruna. Necesito cosas", cerró Tamara Bella con preocupación.

Qué dijo Tamara Bella sobre su ex

Pese a la terrible situación que atraviesa, Bella también se encuentra atravesando el duelo de su separación. Precisamente, la historia de amor de la modelo resultó bastante polémica, ya que a dos semanas de conocer al que fue su pareja, decidió mudarse con él y cuatro meses después se casaron.

El casamiento de Tamara Bella.

La historia de amor parecía cerrar con broche de oro cuando, en enero de este año, anunciaron que estaban a la espera de su primera hija juntos, pero rápidamente todo se derrumbó. En este marco, Tamara profundizó en su nota con Intrusos: "Yo no me di cuenta. Ese es el problema. La gente del entorno se da cuenta. Vos tenés como una lente que no podés ver la verdad. Es la lente del amor. Ves una distorsión de la realidad, un hechizo, y pensás que el resto está equivocado".