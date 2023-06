Estefi Berardi contó lo que nadie sabía de su salida de LAM: "La libertad"

Estefanía Berardi reveló detalles desconocidos de su salida de LAM: por qué se irá y cuáles son sus planes a futuro.

Estefanía Berardi reveló los verdaderos motivos de su salida de LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito en el que trabajaba como panelista. Al igual que Andrea Taboada, Berardi fue desplazada de su rol de un día para el otro y, dentro de unas pocas semanas, dejará de formar parte del panel. Esto llamó mucho la atención de los seguidores del programa, quienes especularon que habría tenido algún problema personal con el conductor o con la producción.

En más de una ocasión, Berardi protagonizó fuertes peleas con Yanina Latorre. Por este motivo, algunos seguidores de LAM opinaron que podrían haberla echado por esto. Después de días de silencio, Estefi se dirigió a sus redes sociales y explicó la verdad detrás de su salida. Más tarde, dio más detalles y contó cuáles son sus planes a futuro.

"Mi contrato es hasta diciembre, pero mis planes cambiaron. La semana que viene, comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad hacer mi salida ahora", había contado Berardi en sus historias de Instagram. Y destacó que tanto la producción como De Brito siempre le dieron "la libertad de elegir hacer lo que sentía y quería" y que "entendieron todo perfectamente". Además, enfatizó que aún siente aprecio por De Brito: "Amo a Ángel", aseguró.

Días después, explicó en diálogo con Ciudad: "Nadie me desvinculó. Yo renuncié y fue mi decisión". En cuanto a sus proyectos a futuro, adelantó que por ahora lo único que tiene confirmado es Pasaplatos Famosos. "A largo plazo, aún no sé. Quiero viajar y me estoy juntando con varias personas de varios canales. No tengo nada confirmado", concluyó.

Por su parte, De Brito publicó en sus redes sociales: "Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas 'angelitas'. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como se filtró, lo confirmo. En junio se despiden Andrea Taboada y Estefi Berardi. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos". Por ahora, no se sabe quiénes serán las nuevas panelistas que se sumarán al programa.

La mala reputación de Estefanía Berardi en la industria de la televisión: "No la quiere nadie"

En más de una ocasión, distintas figuras del medio aseguraron que Estefi Berardi protagonizó fuertes cruces con colegas. Recientemente, Guillermo Barrios contó en La Tarde del Nueve (El Nueve): “Seamos honestos, con todo el amor del mundo a Estefi Berardi, pero la verdad es que no la quiere nadie en el ambiente. No es querida”. Ana Laura Román, panelista del programa, asintió y agregó: "Cuando uno habla detrás de cámara con la gente, nosotros trabajamos en varios canales, a veces hacen ese comentario sin que se lo preguntes. Eso pasa”.

En esta misma línea, Barrios aseguró que trabajó con Berardi y tuvo una mala experiencia: “Cuando yo arranqué en LAM como movilero, la única que no me saludó el día inaugural fue Estefi Berardi, qué pasó mirando el celular. Yo le dije 'hola', después fuimos amigos”, concluyó el periodista.