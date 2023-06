Chau Paula Chaves: El Trece tomó una drástica medida sobre Pasaplatos Famosos

El Trece se despidió de Paula Chaves y encontró un reemplazo para la conducción de Pasaplatos Famosos, el programa de cocina.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), habló sobre el futuro de Pasaplatos Famosos, el programa de cocina de El Trece, y reveló quién conducirá su segunda edición. Al contrario de lo que muchos televidentes pensaban, no será Paula Chaves, quien estuvo al mando del ciclo durante su primera edición, sino otra reconocida figura de la televisión.

El conductor suele obtener primicias sobre las decisiones que los canales toman y sobre las vidas públicas y privadas de diferentes figuras de la farándula. Una vez más, De Brito les dio respuestas a sus seguidores, quienes se preguntaron quién estaría al frente del reconocido programa culinario. Según informó, El Trece le dijo adiós a Chaves y ya tiene listo a su reemplazo.

Para sorpresa de los televidentes, Chaves no seguirá al mando del ciclo y Carina Zampini ocupará su puesto durante esta segunda edición. "La segunda edición de Pasaplatos Famosos será conducida por Zampini. Chau Paula", aseguró el conductor. Por lo pronto, no se saben más detalles sobre los famosos que participarán.

Entre los comentarios, muchos televidentes opinaron que Chaves es una opción mucho mejor que Zampini. "Me hace mal la voz de Zampini. Paula condujo muy bien, fue muy agradable", opinó una usuaria. "Paula la tiene clara con ese formato, Zampini no me llega con su conducción. Paula seguro va a tener su programa en canal América como quería Tinelli", observó otra persona, mientras otra seguidora del programa comentó: "Una genia Karina, toda la onda tiene, traspasa la pantalla, la amaba en La Peña de Morfi, excelente".

Paula Chaves reveló detalles de su pelea con Mariano Iúdica

Paula Chaves habló sobre su mal vínculo con Mariano Iúdica y contó cuál fue el origen de su tensa relación, en diálogo con LAM. "Estuve muy enojada con él. No lo podía ni ver, pero después pasaron los años y no me lo crucé nunca más. Nos cruzamos en una entrega de los Martín Fierro, nos abrazamos y ya está. Era muy bocón Mariano. No me acuerdo bien, pero lo que me molestó que es que intentó enfrentarme con Pedro (su marido)", recordó.

Y agregó un detalle que sorprendió tanto a De Brito como al resto de las panelistas presentes: "En una comida que compartimos con el elenco en Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y Mariano me dijo que él no quería trabajar conmigo. Me calenté y le hice la cruz. Pedro y yo no nos habíamos casado todavía, pero ya hacía tiempo que estábamos juntos. Ellos estaban haciendo una obra en Carlos Paz juntos. Y me dijo que él y yo no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería".