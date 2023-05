Paula Chaves reveló la verdad de su traspaso de Telefe a El Trece: "No existen"

Paula Chaves decidió exponer en detalle cómo fue su salida de Telefe para trabajar en El Trece y conducir Pasaplatos Famosos, el nuevo ciclo por el que apuesta Adrián Suar. El descargo de la presentadora de TV.

Paula Chaves hizo un descargo que generó mucho revuelo en la TV argentina. En la previa de su debut como conductora de Pasaplatos Famosos, la mujer de 38 años decidió revelar la verdad de cómo fue su traspaso de Telefe a El Trece y ventiló la conversación que tuvo con las autoridades del canal de las tres pelotitas.

Justamente antes del estreno del nuevo ciclo por el que apuesta Adrián Suar en el canal del Grupo Clarín, Paula brindó una entrevista en la que se refirió a su salida de Telefe. "Estoy súper abierta a que esto pase, es mi trabajo y no tener contratos de exclusividad hace que pueda irme a El Trece a hacer un formato corto como este", precisó.

En diálogo con La Nación, Chaves indicó que luego de su experiencia en el canal del sol no descarta "volver a a Telefe". En tanto, y pese a que en la farándula se sele discutir sobre los traspasos de conductores de un canal a otro, sostuvo: "Ya no existen los pases porque la tele de hoy es muy dinámica".

Paula Chaves comenzó su etapa como conductora de Pasaplatos.

Finalmente, Paula Chaves expuso la conversación que mantuvo con los directivos del canal ubicado en Martínez (Provincia de Buenos Aires), donde su última experiencia en TV fue al frente de Bake Off Argentina: "Cuando me propusieron hacer Pasaplatos Famosos hablé con la gente de Telefe, no había nada en vista para mí y me pareció una re buena oportunidad. Además de gustarme, encaja perfectamente en mis tiempos de familia".

Paula Chaves se hartó y filtró la verdad del triste final con La China Suárez y Zaira Nara

Paula Chaves habló una vez más sobre su alejamiento de Zaira Nara y María Eugenia "La China" Suárez, quienes fueron muy amigas suyas hasta hace poco tiempo. La exparticipante de Bailando por un sueño es consultada en cada entrevista que da por este tema, pero esta vez, contó toda la verdad.

Chaves y Suárez se habrían alejado por el escándalo originado tras los chats de la actriz con Mauro Icardi, ya que su amistad con Zaira -hermana de Wanda- era muy fuerte. Dos años más tarde, la menor de las Nara tuvo un amorío con Facundo Pieres, polista y exnovio de Paula y la estrecha amistad también se vio afectada.

“Ya dije lo que tenía que decir y es una cuestión nuestra, de nuestra intimidad. Ya dije lo que tenía que decir y es una cuestión nuestra, de nuestra intimidad", respondió repetidas veces Chaves al notero de Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo los fines de semana de El Nueve, en una entrevista en la vía pública. Cuando el periodista le preguntó si se reconciliaría con la modelo y la artista, ella fue tajante: “No, nunca se sabe en la vida".