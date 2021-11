El sorpresivo mensaje de Flor Vigna a Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: "Aprendiendo"

Florencia Vigna fue a PH Podemos Hablar, por Telefe, y les envió un mensaje a su novio Luciano Castro y a su ex esposa, Sabrina Rojas.

Florencia Vigna fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar (Telefe), en el programa de televisión abierta del pasado sábado 20 de noviembre en el prime time, y se refirió a la relación que vive con Luciano Castro. Además de haber repasado los principales logros de su breve carrera artística famosa con apenas 27 años, la mediática habló sobre Sabrina Rojas, ex pareja de su novio.

En el estudio del canal, el conductor Andy Kusnetzoff fue al hueso y la consultó acerca de cómo transita su vínculo amoroso que sólo lleva cuatro meses con el reconocido actor (46 años), quien se acaba de separar de su esposa Sabrina Rojas, quien a su vez ya comenzó un romance con Luis "El Tucu" López.

Flor Vigna aclaró en PH que no está celosa de Sabrina Rojas por Luciano Castro

En primera instancia, como siempre, se dio la presentación de los invitados en el piso, que en este caso fueron la propia Florencia Vigna, Roberto Moldavsky, Iván Noble, Adabel Guerrero y Roberto Edgar, el cantante de Volcán. Unos minutos más tarde, Andy Kusnetzoff fue directo hacia la joven influencer y le consultó: "¿Te da celos la relación de tu pareja (Luciano Castro) con Sabrina Rojas?", en referencia a que el matrimonio de los padres de Esperanza (8) y Fausto (6) aún se llevan bien y hasta publican fotos juntos en las redes sociales.

Muy segura, Flor Vigna no dudó y contestó de manera tajante: "No. Me encanta. Primero, no tengo celos de Sabrina porque 'Lu' me da mucha seguridad". Y amplió: "Segundo, porque tengo muchos amigos con otros criterios sobre la pareja, que son más abiertos. Y ahora hay de todo, tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional, y por ahí soy más cursi o romántica. Me gusta que seamos verdaderos".

Además, destacó que su novio actual y la exesposa de él no estén distanciados como suele ocurrir, sino todo lo contrario: "Yo veo mucho amor con ´Sabri´ y con ´Lu´ como padres y hacia toda su familia. Están aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo".

Por último, la bailarina, presentadora, influencer, actriz, cantante y modelo sentenció acerca de Luciano Castro y Sabrina Rojas: "Se re ocuparon de eso, se puede. Y obvio que todo el tiempo todos vamos a estar sumando para que funcione".