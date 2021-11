Flor Vigna recordó su insólita primera cita con Luciano Castro: “Tuve que llamar a mi mamá”

Florencia Vigna recordó su accidentada primera cita con Luciano Castro en Cortá por Lozano, por Telefe, donde dijo que se quedó encerrada y tuvo que llamar a su madre.

Florencia Vigna fue invitada a Cortá por Lozano (Telefe) y sorprendió a Verónica Lozano y a toda la producción del programa del canal de la televisión abierta argentina por una insólita anécdota de la primera cita con Luciano Castro, su novio actual. La actriz, bailarina, cantante, presentadora, modelo e influencer de 27 años empezó a salir hace muy poco tiempo con el actor luego de que él confirmara oficialmente su separación de Sabrina Rojas.

Después de haberse encontrado durante dos meses a escondidas, la joven reconoció que, en un momento, hablaron entre ellos y dijeron: “Che, relajémonos, no hay por qué esconderse”. Y allí empezaron una relación amorosa que, según ella, en la actualidad "va muy bien, por suerte".

Flor Vigna recordó su insólita primera cita con Luciano Castro: "Un desastre hermoso"

La invitada al estudio de Cortá por Lozano aseguró que el primer diálogo entre ambos se dio a través de WhatsApp, aunque describió la reunión inicial entre ellos como "accidentada", ya que ella se quedó encerrada antes de que él llegara. “Nos encontramos en un muy lindo momento, un nuevo comienzo, un nuevo todo”, arrancó la artista.

“Me escribió él y merendamos en mi casa”, contó, y agregó que entonces decidió pedir un budín y una limonada por delivery para agasajarlo. Como el encuentro fue coordinado sobre la hora, ella tenía los minutos contados para cambiarse, producirse y “tirarse todo encima”.

Entre risas, "Flor" Vigna se sinceró ante "Vero" Lozano: “Yo vivo en un barrio, señora. No vivo en lugares guachi guau y, como se me cerró la puerta, la tuve que llamar a mi vieja para que me trajera una llave de repuesto”. Ante esta situación incómoda, y como recién era la primera vez que se encontraría con el actor, la ex multicampeona del Bailando (El Trece) decidió omitirle a su madre a quién vería. “No le dije ‘ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Le conté que justo iba a venir un chico a casa”, puntualizó.

Y detalló con respecto a su look para la primera conversación cara a cara entre ambos: “Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie, fue un desastre hermoso”.

La madre de Flor Vigna aprobó su relación con Luciano Castro

Más allá de los problemas iniciales para verse y demás, luego marchó todo muy bien y fluyó, por lo que la invitación de la suegra a su yerno no tardó en llegar y fue muy emotiva esa presentación en la que compartieron una comida, según contó la mamá de la bailarina en ese entonces.

De hecho, la propia Viviana Pereyra completó: “´Flor´ ya estaba feliz cuando me contó de que iban a trabajar juntos en una serie. Yo ya conozco a Luciano y los veo a los dos cómo les brillan los ojos cuando se miran. Cuando lo conocí, él la abrazó adelante mío y luego nos abrazamos los tres. Deseo que sigan así de felices y se sigan haciendo bien”.