Vero Lozano confesó cuál fue su reacción al enterarse que Luciano Castro y Flor Vigna son novios

Vero Lozano le confesó a Flor Vigna cómo reaccionó cuando Luciano Castro le contó sobre su romance.

Flor Vigna y Luciano Castro empezaron a salir hace algunos pocos meses y, en diálogo con Vero Lozano en Cortá por Lozano, la actriz contó detalles sobre los comienzos de su vínculo, el coqueteo del principio y su primera cita. Vero, que además es amiga de Luciano, ya sabía todo desde antes. Cuando se enteró, se sorprendió tanto de que su amigo estuviese saliendo con ella que no pudo disimular su impacto.

“Nosotros nos conocimos en el gimnasio, pero sabíamos que íbamos a trabajar juntos en una serie. “Y al final, yo no pude trabajar en la serie por todo lo que se dio de la música”, comenzó Flor, que estrenó su primer video musical, UY!, hace apenas cinco días.

“Y bueno, después, mensajito va, mensajito viene…”, continuó. “¿Pero vos ya le habías echado el ojo?”, le preguntó Lozano. “Anteriormente, no nos habíamos cruzado nunca. Entonces no era un hombre que tenía en la cabeza, pero nos pasó que estábamos en el mismo momento”, contestó ella.

Cuando Vero indagó sobre si hubo un encuentro íntimo en esa primera cita, ella lo negó y explicó que, justamente, eligió verlo de día por miedo a una situación incómoda. “Yo soy cagona. Porque si era de noche, pensaba: ‘¿Cómo hago si quiero rajarlo?’ Entonces merendamos, comimos un budincito en mi casa”, señaló.

La conductora le exigió más detalles y Flor le contestó: “Ustedes son re amigos...”. “Sí, lo re conozco al gordo. Le dije: ‘Gordo, ¡qué lindo lo que te estás comiendo!’. Te juro. Me encantás, Flor”, le confesó Lozano. “Aparte, ya estaban separados, estaba todo bien, no es que era algo turbio”, agregó, en relación a sus anteriores parejas. “Sí, nos encontramos los dos en un re lindo momento los dos porque nuevo comienzo, nuevo todo… Y bueno, me escribió él y merendamos", prosiguó.

"Compré la merienda por delivery y encima me quedé encerrada, porque salí a abrir re nerviosa, media hora antes. Agarré la limonada y el budín y se me cierra la puerta y tuve que llamar a mi vieja. No le dije: ‘Ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’, pero le dije que iba a venir un chico a casa”, relató la actriz.

Por esta razón, Flor no llegó a maquillarse y vestirse como esperaba para su primera cita. “Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada y vino mi madre a socorrerme, así que tuve media hora menos de producción”, recordó.

¿Por qué Luciano Castro se retiró de la obra de teatro Desnudos?

Recientemente, Luciano Castro le dijo adiós al elenco de Desnudos, la obra de teatro comercial que fue un éxito en Buenos Aires. Pronto, harán una nueva temporada de verano en Mar del Plata, pero él ya formará parte del elenco. Según se rumoreó, se habría bajado de la obra porque allí comparte algunas escenas comprometedoras con Sabrina Rojas, su expareja, y no quiere conflictos con Flor.

“Él se lleva bien con Sabrina, pero uno de los motivos es que no quiere trabajar más con ella. Quiere separar eso porque él está en pareja con Flor Vigna. En un momento de la obra, ellos se manosean, se tocan, y él está con Flor. Por Sabrina, Luciano decidió irse de la obra”, explicó Pampito en Mañanísima.