El calvario de Moldavsky que sorprendió a Andy Kusnetzoff: "Una mierda"

Roberto Moldavsky reveló un dramático momento y dejó con la boca abierta a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar. El video del momento por Telefe.

Durante la noche del pasado sábado, Roberto Moldavsky visitó a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar. Allí, por la pantalla de Telefe, el humorista y ex participante de MasterChef Celebrity reveló el calvario personal que vivió y dejó sin palabras al conductor de uno de los programas más vistos de la TV argentina.

Ante la atenta mirada de otros invitados como Iván Noble, Flor Vigna, Adabel Guerrero y Roberto Edgar Volcán, Moldavsky decidió abrir su corazón y contar detalles de lo mal que la pasó antes de que su padre falleciera. "Mi viejo tuvo como un ataque de locura cuando se estaba muriendo. Me dijeron que cuando una persona mayor está mucho tiempo internada, pierde la noción. Empezó a insultar gente, a las enfermeras y los médicos. Lo ataron, se sacó el suero, la sonda. Yo en un momento lo quise agarrar y me pegó. Fue una situación de mierda".

Sin embargo, y en medio de aquel mal momento, su padre sorprendió a Roberto Moldavsky: “Pero tuvo un momento de lucidez. No sé, se calmó. Estábamos los dos solos. Me dijo: ‘Loco, mirá que mal que estoy, vos tenés que ser feliz. Y vos no sos feliz’". ¡Uff!", reaccionó Andy Kusnetzoff. Y luego agregó: "Pero pará, Rober, vos estabas en Once trabajando todavía".

Roberto Moldavsky, en PH Podemos Hablar.

"Sí, yo estaba como comerciante, casado, había empezando algo (NdeR: como humorista), pero no era lo que era ahora", señaló Moldavsky. Y sostuvo: "Y es como que me dio el empujón que necesitaba. En el medio de que me puteara a mí también... Yo lo tomé al pie de la letra".

Lo curioso de la historia de Moldavsky es que, poco tiempo después de la muerte de su padre, se convirtió en un humorista reconocido y luego fue convocado para participar en la primera temporada de MasterChef Celebrity, que fue un verdadero éxito. Las vueltas de la vida...

La experiencia paranormal de Jey Mammón que dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff le consultó a Jey Mammón acerca de la muerte de su padre, que tuvo lugar en junio pasado tras luchar contra una dura enfermedad. El conductor abrió su corazón y compartió sus sensaciones en un año en el que también logró conducir su propio programa de TV: "Siento que me abrió el piano porque en el programa nunca saqué jugo de la música. Siento que lo tenía cerrado y que la llave la puse yo". Y reveló: "Yo lo siento más presente que antes a mi viejo. Hay señales y cosas que... vos le decís a alguien que no lo pasó y piensan que estás loco, pero hay señales que son muy claras y él está súper presente".

"Yo, cuando lo iba a visitar a terapia intensiva, un día tuve fiebre. Y pensaba: 'No sea cosa que lo haya contagiado'. Tenía una sensación de culpabilidad. La realidad es que este año tuve dos sensaciones muy fuertes, una muy linda y otra muy fea. La realidad es que yo lo siento más presente que nunca. Y el piano no me lo abrí yo sino él", agregó Jey.

Luego, el presentador de "Los Mammones" contó cuál fue la señal que le brindó su padre tras su muerte: "Hace poco vino Benito Cerati al programa y me contó una situación que vivió en terapia intensiva con Gustavo (Cerati) y él se movió todo. Y yo a mi papá le dije: 'Papá, voy a tener mi programa'. Y se movió todo y le vi una sonrisa. Siento que cada paso que doy, sin restarle el mérito a la producción del programa y a lo lindo que sucede, cada día sucede algo superador y yo pienso que es él y que lo está haciendo".

"En el verano nos íbamos siempre a Mar del Plata. Como mi papá trabajaba en la semana, iba y venía. Y me decía: 'Yo te voy a tirar un panadero (NdeR: árbol) desde Buenos Aires y te va a llegar a Mar del Plata'. Era nuestro punto de contacto de encuentro. No paré de ver panaderos y no es que adentro del programa hay un árbol. Y vi uno arriba del piano. Lejos de asustarme, dije: 'Ya está, él está acá'. Y lo vi en todos lados".