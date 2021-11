La insólita reacción de Nicolás Occhiato al video de Flor Vigna y Luciano Castro: "No hay relación"

La bailarina abrió su corazón y reveló datos sobre su vínculo con su ex pareja.

Flor Vigna se sinceró sobre su relación con Nicolás Occhiato y reveló inesperados detalles al recordar cómo era su vínculo con el conductor. En diálogo con Ángel de Brito, la bicampeona de Bailando por un sueño contó un desplante que recientemente sufrió por parte de su ex.

"Sufría mucho cuando en los programas me tocaba competir con él. Era un amor que yo volvía a atravesar, estaba volviendo a enamorarme y no había dejado ir ese ciclo. Por eso después de nos dimos otra oportunidad", comenzó su descargo la intérprete de Uy, la canción que lanzó hace algunos días, cuyo videoclip es protagonizado por su actual pareja, Luciano Castro.

Vigna continuó su discurso y dejó en claro cuán evidente era que la relación no funcionaba: "En un momento notamos que el amor de pareja había terminado, pero que nos podíamos querer desde otro lado. Él estuvo en la primera parte del proceso (de Uy) y me apoyó muchísimo en la etapa inicial, cuando yo estaba con esto pero todavía no podía contar nada".

"No me dijo nada del clip pero porque ya no nos hablamos. Está todo bien y charlamos si nos cruzamos en algún lado, pero no hay relación", cerró la celebridad, en relación a la reacción de Occhiato ante el videoclip protagonizado por Castro.

Flor Vigna sobre su relación con Luciano Castro

En diálogo con Caras, Flor Vigna se srefirió a cómo marcha su vínculo con Luciano Castro y dio a entender que la experiencia de ambos hace que todo vaya bien. "Me siento más independiente o más realizada y eso también me hace amar desde ese lado. También me pasa que justo “Lu” está recontra realizado entonces es como que cada uno tiene lo suyo tan fuerte que después, en el amor, solamente queda hacerse bien", comentó.

"Yo lo que espero es que nos sumemos mucho. Estoy muy atenta a tener los espacios que necesita cada uno –que fue el mensaje que yo me llevé de mi última relación– y sus metas. Y sumarle al otro sin desvivirse. Siento que lo lindo que tenemos con “Lu” es que nos sumamos en lo que sea pero no pasamos a ser dependientes del amor", siguió la ex estrella de Combate y cerró: "Se fue dando solo, porque justo la personalidad que tiene “Lu” me da mucha seguridad. Él es muy expresivo y suele decir mucho lo que siente".