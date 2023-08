El Pelado Trebucq enfrentó los rumores de romance con Canosa: "Se olieron"

Esteban "El Pelado" Trebucq se confesó frente a Ángel De Brito en una entrevista que brindó en LAM. Qué dijo el periodista que trabaja en A24.

Esteban "El Pelado" Trebucq fue acorralado en medio de una entrevista que dio un giro inesperado, ya que había asistido para hablar de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizaron el 13 de agosto. El periodista que trabaja en A24 enfrentó los rumores de romance con Viviana Canosa que comenzaron a circular hace unos meses y lanzó comentarios que nadie esperaba.

En diálogo con LAM, el programa que conduce Ángel De Brito en América TV, "El Pelado" Trebucq sorprendió a todos luego de que le pregunten por su vínculo Viviana Canosa. "Escuché en los pasillos todo el tiempo que le querés dar a Canosa. Lo escuché a Majul, que fueron a una cena y en un ascensor se olieron", expuso el periodista de espectáculos.

En ese momento, Trebucq comenzó a ponerse nervioso e inclinar el cuerpo hacia atrás no pudiendo creer lo que escuchaba. "No pasó nada... ya lo contó ella", dijo refiriéndose a Yanina Latorre, quien contraatacó: "Sí, estabas al lado y estabas intenso". Este comentario lo descolocó y todo el panel se dio cuenta que se había puesto colorado.

Si bien negó que algo haya pasado con la conductora que trabaja en LN+, su risa nerviosa indicó otra cosa. "No pasó nada ni va a pasar. Majul estaba obsesionado con el perfume de Yanina", expresó cambiando de tema. La última acusación que le hicieron en LAM fue que tuvo una historia con Nancy Duré, actual panelista de Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Lussich y Pallares en El Trece. "Eso es mentira. Es una amiga. Nada que ver. Un día voy a querer salir con alguien y no lo voy a conseguir", dijo.

El Pelado Trebucq reveló la verdad sobre su romance con Marcela Pagano

Esteban "El Pelado" Trebucq rompió el silencio sobre los fuertes rumores de romance con Marcela Pagano. De acuerdo con estas versiones, que salieron a la luz días atrás, ambas figuras del periodismo estarían manteniendo una relación secreta desde hace varias semanas. Una vez más, "El Pelado" fue consultado al respecto y su respuesta despertó fuertes sospechas.

Rodrigo Lussich había anunciado en Socios del Espectáculo (El Trece) el incipiente vínculo. "Estamos en condiciones de afirmar este romance entre 'El Pelado' Trebucq y la periodista, hoy candidata por la lista de Milei, Marcela Pagano. ¡Esto es una bomba!", lanzó. Sin embargo, luego le consultaron a Trebucq y negó estas versiones. Ahora, fue interrogado al respecto una vez más y su respuesta sorprendió.

"Tu romance con Marcela Pagano... ¿existe o no existe?", lo increpó el movilero del programa. "Si existe, yo no sabía. Para tener un romance, ¿uno qué tiene que hacer?", respondió Trebucq. "No sé, invitarla a salir... No sé cómo será tu método", retrucó el cronista. "Sí, invitarla a salir, por lo menos. No, no...", agregó la figura de A24.

Sin embargo, enfatizó: "Nada que ver, chicos. Laburamos juntos... Ella fue muy cordial cuando entré a la señal, me contó un poco cómo era, porque estaba el programa de ella antes que el mío. Pero nada que ver, es más, no sé en qué anda ella". Cuando el movilero le respondió si Marcela podría ser el tipo de mujer con la que entablaría una relación, "El Pelado" dio una llamativa respuesta: "Podría ser".