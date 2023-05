Rodrigo Lussich y Adrián Pallares confirmaron lo que todos pensaban: "Somos muy felices"

Los conductores de Socios del Espectáculo y un anuncio que confirmó las sospechas. Qué dijeron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares son los conductores de Socios del Espectáculo. Llegaron hace poco más de un año, el 7 de marzo de 2022, a la pantalla de El Trece luego de conducir Intrusos en América TV. Y ahora, ambos decidieron hacer pública una confirmación que ya era un secreto a voces.

Esta semana, Socios del Espectáculo cumplió 300 programas y los conductores se mostraron muy emocionados. De hecho, tuvieron cálidas palabras al aire y manifestaron su amistad. De acuerdo a sus palabras, el vínculo va más allá de las cámaras, algo que los televidentes daban por hecho.

“Cumplimos 300 programas y estamos felices. Arrancamos el 7 de marzo del 2022 y bueno, la verdad es que la hemos pasado muy bien. La pasamos muy bien todos los días haciendo lo que nos gusta, hacemos chismes pero nos entretenemos, bailamos, cantamos...”, expresó Pallares, y agregó: "Le hemos encontrado una vuelta distinta al mundo del espectáculo. Cuando hay que ponerse serios, hemos tenido semanas de temas serios, también nos ponemos. Pero me parece que no es lo que la gente nos pide a nosotros. cuando nos cruzamos a la gente por la calle no nos dicen ‘te felicito por la primicia’, nos dicen ‘te felicito porque la paso re bien con vos’”.

A su vez, Adrián Pallares agregó: “Eso a nosotros nos llena de alegría, nos da mucha mucha alegría y somos muy felices haciendo Socios. Cuando uno hace brevemente un pantallazo, han pasado muchas figuras, hemos contado muchas primicias, y nos hemos divertido mucho. Muchas sonrisas hemos tenido a lo largo de estos 300 programas”.

La palabra de Rodrigo Lussich por los 300 programas de Socios del Espectáculo

“Bueno, en 300 programas de Socios ha pasado de todo. A veces uno pierde la noción, pierde el tiempo y el espacio de todo lo que pasó en el programa... Desde los invitados súper importantes, todas las estrellas de este país, hasta nuestras secciones de Los escandalones y Las bombas. También los bailes y la diversión, que es parte de nuestro sello”, manifestó Rodrigo Lussich.

Para cerrar, el periodista uruguayo expresó: "Para mí, particularmente, un momento muy hermoso fue cuando hicimos el fogón con Sandra Mihanovich, que vino a cantar con la guitarra y nos pusimos a cantar sus grandes éxitos. Es un programa en donde nos podemos dar todos los gustos, están las primicias, la información caliente, pero también está nuestra manera de hacerlo, que es lo que nos hace diferentes. Y la mantenemos siempre a rajatabla”.