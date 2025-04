Qué se supo de Mirtha Legrand que causó revuelo en el mundo de la televisión.

Mirtha Legrand es una de las personalidades más destacadas del mundo de la televisión por su labor durante tantos años hasta la actualidad. A sus 98 años cumplidos el pasado 23 de febrero, la famosa conductora se encuentra atravesando una situación complicada que causó revuelo en el espectáculo y el escándalo tomó relevancia en estos últimos días por una noticia que la salpica de cerca. "Sigue afectada", se supo.

En la jornada del miércoles 9 de abril, se dio a conocer una noticia inesperada sobre una situación tensa dentro del entorno de Mirtha Legrand: el despido de Marcelo, el chofer de toda su vida. "Es raro decir la disputa legal entre Mirtha y su ex chofer porque Mirtha dice cuando le preguntamos que hablemos con Nacho Viale y cuando uno pregunta en Story Lab, productora de Nacho, te dicen que Marcelo nunca fue empleado de la empresa", dijo el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Mirtha Legrand atraviesa un tenso momento tras el despido a su chofer.

"La situación legal va avanzando. Marcelo va por todo y me cuentan que ya apalabró a diferentes personas del círculo íntimo de Mirtha para que testifiquen a su favor", contó Etchegoyen. "Lo que me dijeron en las últimas horas es que Marcelo Campos tiene a su favor 14 personas como testigo, entre los que están Elvira, asistente de Mirtha, Gladys Andrade, maquilladora de Mirtha y también Leo Coscenza que es peluquero de la conductora", sumó sobre el difícil panorama que tiene por delante Mirtha.

"La lista sigue pero los más destacados son esos. Obviamente me dicen que Mirtha sigue afectada con esto y me describen que la familia íntegra de la diva está muy enojada por el accionar del chofer que luchará hasta las últimas consecuencias para lograrlo todo económicamente", señaló el periodista. Cabe recordar que Mirtha se había expresado sobre este tema días atrás y lanzó: "De eso no voy a hablar".

Le pagaba menos: el sueldo que Mirtha Legrand le pagaba a su chofer

Mirtha Legrand, la icónica conductora de la televisión argentina, se encuentra en el centro de la polémica tras el despido de su chofer histórico, Marcelo Campos. La noticia generó indignación no solo por la desvinculación de quien la acompañó durante años, sino también por las condiciones en las que se produjo la rescisión del contrato.

El Sindicato de Choferes Particulares emitió un comunicado en el que denuncia el despido injustificado de Campos y señala que no se le abonaron los salarios correspondientes según el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a su función. De acuerdo con el gremio, la suma que el chofer debió haber recibido hasta marzo de 2025 asciende a $1.816.310, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo N° 709/15 del Chofer Particular. Sin embargo, según la información circulante en medios, el pago realizado se ajustó al Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89, correspondiente a los trabajadores de la publicidad, cuyo salario básico es considerablemente menor: $769.207,82. Además, se lo encuadró como "asistente", una categoría que no se ajusta a su rol real.

Marcelo Campos fue chofer de Mirtha Legrand por 30 años.

"El Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89 no es aplicable a los choferes de particulares, como es el caso del compañero Marcelo Campos, y llama la atención que artistas de la talla de Mirtha Legrand incorporen dentro de la actividad que regula las relaciones laborales entre los publicitarios en relación de dependencia y sus empleadores a su propio chofer, en claro fraude a la Ley Laboral N° 20.744", denunció el sindicato.

El comunicado también subraya que el Convenio Colectivo N° 57/89 solo involucra a trabajadores de empresas cuyo objeto social y actividad principal sea la comunicación publicitaria en sus diversas formas: audiovisual, radial, gráfica, digital, entre otras. "El chofer particular, en cambio, es de aplicación a quienes, como en el caso de Marcelo Campos, presten servicios por cuenta ajena como conductores profesionales y al servicio de particulares, cualquiera fuera el carácter jurídico del empleador", afirman.