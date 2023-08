El anuncio de El Nueve que preocupa a Marcelo Tinelli

La drástica decisión que tomaron las autoridades del canal del Grupo Octubre que preocupa al gerente artístico de América TV.

La lucha por el rating no cesa y tras las recientes cancelaciones, El Nueve prepara una nueva programación que renovará las tardes del canal a partir de la semana que viene. Las modificaciones ya tienen en alerta a Marcelo Tinelli, gerente artístico de América TV, el principal competidor de la señal.

Luego de las salidas de Maju Lozano y Tomás Dente del canal de aire del Grupo Octubre, las autoridades apostaron por el regreso de una vieja conocida de la casa: Carin Kohen. La periodista debutó el pasado lunes como la nueva conductora de Todas Las Tardes, ciclo que desde el martes 22 de agosto tendrá nuevo horario.

El canal anunció la nueva grilla de programación a través de X (exTwitter). Según informaron, a las 13.30 estará Todas Las Tardes, a las 15.30 se emitirá Médico de Familia y a las 17 se trasmitirá Escuela de Cocina. El programa gastronómico además, volverá a contar con Jimena Monteverde en la conducción, ya que actualmente está de vacaciones por Europa con su esposo Mariano.

De esta forma, El Nueve busca levantar las mediciones, ya que el debut de Cohen el pasado lunes no cumplió con las expectativas. De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media, Todas las tarde tuvo un promedio de 1,7 puntos de rating y fue el programa menos visto de las tardes de la señal. Además, también perdió con todos los programas de América TV.

Fantino confirmó su desembarco en El Nueve

Las apuestas El Nueve para la última parte del año también incluye la incorporación de figuras como Laurita Fernández, Alejandro Fantino y también están negociando con Mirtha Legrand para que lleve a sus clásicos almuerzos a esa pantalla. De todos modos, el único en hacer oficial su desembarco en la señal fue el exconductor de Animales Sueltos.

“Leandro Camani me ofreció la sinergia entre Neura y la tv abierta, me gustó la idea, me gustó la productora y ahora soy como un jugador de fútbol, cuando me llamen para firmar, firmo”, indicó Fantino, en diálogo con el portal de Laura Ubfal. De acuerdo a los trascendido, el presentador animará los sábados, de 21 a 23, un programa con su impronta, con entrevistas y dedicado a los temas que hoy le interesan.

La exestrella de América TV abandonó la señal a finales del año pasado y el vínculo no había terminado de la mejor manera. "Faltan tres días para que terminar con Animales Sueltos y ojalá sea con Argentina Campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más. Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos", sostuvo en ese entonces. Antes también se había alejado de ESPN y centró sus energía en su propio medio: Neura Media.