Maju Lozano ya tiene reemplazo de El Nueve: quién tomará su lugar frente a Todas las Tardes

Tras la renuncia de la conductora, el canal anunció quién tomará las riendas del magazine vespertino.

Luego de que Maju Lozano anunciara su renuncia a Todas la Tardes, el ciclo que condujo en El Nueve por casi 10 temporadas, el canal dio a conocer quién reemplazará a la famosa animadora. Esto viene de la mano con un cambio de dinámica que tendrá el programa para "levantar el rating".

A fines de julio, Lozano abrió su corazón y reveló que había decidido dar un paso al costado de la conducción del ciclo. Incluso enfrentó los rumores y confirmó que el motivo de esta decisión se debió a que la mirada policial que tomó el programa "le estaban afectando demasiado" porque "es una persona extremadamente sensible". Y luego de algunos días de incertidumbre, El Nueve dio a conocer quién tomará las riendas del programa.

Según dio a conocer Laura Ubfal en su blog de noticias, reveló que la producción definió a una nueva conductora. Karin Cohen, la emblemática periodista y conductora de radio y tv, es la elegida para llevar a cabo el programa y debutará el próximo lunes 14 de agosto. Sin embargo, desde el programa aún no se hizo ningún anuncio oficial.

Maju Lozano reveló que es autista y contó cuáles son sus síntomas: "Cosas que no entendía"

Maju Lozano es una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina, y en las últimas horas reveló una situación personal que decidió contar en su despedida de El Nueve. Es que la (ahora) exlíder de Todas las tardes contó que fue diagnosticada de autismo y enumeró cuáles son sus síntomas.

“Soy una persona extremadamente sensible y muchos de los temas que pasaron por Todas las tardes me estaban afectando demasiado y llevando puesta. Me estaban llevando hacia un lugar que yo no quiero recorrer y que no me siento identificada. A mí me gusta hacer humor, siento que ya no estaba siendo feliz”, comenzó diciendo Maju Lozano.

Acto seguido, Maju Lozano se tomó unos minutos para hablar de su autismo y manifestó: "Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal. No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a Dios trajo mucho alivio a mi vida, a la de mis amigos y mi familia. En un momento pensé que era adoptada. Desde que era muy chica sentí que era un mundo en el que yo no pertenecía, que no había grupos en los que yo me identificaba. Me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja”.

“El 5 de mayo es el día de mi nuevo cumpleaños como me dijo mi terapeuta. Tuve el gran alivio porque para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento comprender que todo esto que venía sintiendo tenía una explicación. Fui diagnosticada de autista. Soy autista. Para mí fue volver a nacer, reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. No quiero explicar el autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo. Me parece que lo más importante es que ya no estoy más rota, siempre me sentí una persona rota”, aseguró Maju Lozano, visiblemente emocionada.