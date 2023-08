Alejandro Fantino vuelve a la televisión en un canal de aire: "Firmo"

El exconductor de Animales Sueltos confirmó su regreso a la televisión. Los detalles sobre el nuevo show de Alejandro Fantino.

Alejandro Fantino abandonó América TV a finales del 2022 luego de más de 12 años como una de las figuras de la señal. "Faltan tres días para que terminar con Animales Sueltos y ojalá sea con Argentina Campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más. Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos", anunció y sorprendió a todos. Luego lanzó su propio medio, Neura Media, y hasta ahora siempre se mostró reticente a volver, pero todo cambió en las ùltimas horas.

El conductor no solo regresará a la televisión, sino que lo hará en una señal que es la principal competencia del Grupo América. "Soy como un jugador de fútbol, cuando me llamen para firmar, firmo”, le dijo Alejandro al portal de Laura Ubfal para confirmar la noticia.

Fantino tendrá programa propio en la pantalla de El Nueve, producido por Leandro Camani para Red Cube, la empresa a la que el periodista le confió su comercialización en TV. "Ale volverá el próximo mes de setiembre para animar un espacio propio los sábados de 21 a 23, en un programa con su impronta, con entrevistas y dedicado a los temas que hoy le interesan, consignó el Laubfal.com

“Leandro Camani me ofreció la sinergia entre Neura y la tv abierta, me gustó la idea, me gustó la productora y ahora soy como un jugador de fútbol, cuando me llamen para firmar, firmo”, indicó el conductor al mencionado medio. Además, adelantaron que el próximo viernes lubricaría el contrato.

Fantino bancó a Luis Ventura en su cruzada contra Luis Miguel

En medio de la polémica que se desató luego de que Luis Ventura asegurara que Luis Miguel llegó al país con tres dobles para sus shows en el Movistar Arena. La teoría dividió aguas, pero Alejandro Fantino no dudó en salir a respaldar los dichos del conductor de Secretos Verdaderos.

A través de un extenso reel en el que pretende explicar y ejemplificar la situación desde su intelectualidad y pasión por los célebres pensadores de la antigua Grecia. “El doble de Luis Miguel y Ventura como filósofo liberador (Alehgoría de la caverna)", fue el título que le puso el conductor al clip.

“En las últimas horas se produjo una discusión sobre si Luis Miguel era o no él. Y se planteó la posibilidad de que estuviese representado por un doble donde se lo criticó a Ventura porque fue quien plantea esta idea”, inició Fantino, sentado en una mesa, con una vela, una hoja en blanco, una lapicera y un muñeco de Batman. “Se planetó un lindo lío y la gente atacó a Luis Ventura. Yo voy a tomar la teoría de la caverna de Platón, del libro 7 de La república, donde si solo veo sombras desde que nací y alguien me viene a decir que lo que estoy captando no es sombra, me lleva y me hace ver la realidad, yo lo mato”, continuó el creador de Neura.

“Luis es un tipo que sabe, filosofa sobre Luis Miguel porque tiene claro ese mundo, entonces viene y nos dice que lo que estamos viendo es una copia, una sombra. La alegoría sigue. Con el sol del conocimiento te quedás ciego y se quiere la comodidad de la sombra", sostuvo y concluyó: "No querès que te liberen y ese es el ataque a Ventura. No es broma. Se ataca al que denuncia que estamos viendo sombras”.