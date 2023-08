Luis Miguel recibió sorpresiva advertencia por el misterio de los dobles: "En cana, todos"

Un periodista de policiales dio a conocer cuánto debería pagar Luis Miguel si fuera cierto que tiene dobles. Paulo Kablan cuestionó a Luis Ventura en Telefe.

Paulo Kablan cuestionó a Luis Ventura por su información alusiva a los supuestos dobles que Luis Miguel tendría y utilizaría para sus apariciones públicas. El periodista de Telefe dio a conocer la fortuna que el músico mexicano debería abonar en caso de que la denuncia del ex Intrusos se compruebe.

Luis Ventura informó en Secretos Verdaderos que el intérprete de Ahora te puedes marchar y Cuando calienta el sol habría viajado varias veces a Argentina de incógnito a ver a su madre (desaparecida hace décadas) y que tendría a dos dobles que lo reemplazan en sus momentos de exposición. Pía Shaw contó en A la Barbarossa lo que Ventura sostuvo y aportó datos desde su experiencia en el primer show del músico en Buenos Aires.

"Yo lo fui a ver y en los primeros veinte minutos dije 'epa, qué raro está'", comentó la periodista de espectáculo en el ciclo que Georgina Barbarossa conduce en Telefe. Por su parte, Kablan aportó: "Una cosa es suspicacia, sospecha, puede ser una nota de color. Pero el hecho de acusar a alguien de utilizar un falso personaje para engañar a mucha gente que pagó guita... si eso es así deberían estar en cana el organizador, la empresa que lo publicita, el propio Luis Miguel".

Pía Shaw presentó el tape donde se mostró a Ventura haciendo su descargo y, al volver al piso, Kablan volvió a explotar: "Por migraciones no entra un señor que se llame distinto por Luis Miguel, en un hotel no se registra un señor que se llama distinto, sería ilegal. Y mucho más, un señor que no es Luis Miguel no junta 10 millones de dólares de un montón de gente que pagó sin ser él. Irían en cana todos". Y cerró: "No puedo creer con la liviandad que se acusa. Sería un fraude de 10 palos verdes. Es imposible".

Analía Franchín, quien recientemente criticó a "Caramelito" Carrizo, también cuestionó a Luis Ventura por afirmar que el hombre que subió al escenario del Movistar Arena tenía una dentadura diferente y que su contextura era más chica que la del "Sol de América". La panelista aludió a la gran cantidad de famosos que se intervinieron los dientes y su fisonomía cambió drásticamente y también a que el encogimiento de los músculos puede haber cambiado el tamaño de la espalda del cantante, dato que Ventura usó como argumento de su descargo.

Qué dijo Luis Ventura de Luis Miguel

"Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque sino alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Y hay un doble argentino al que le dijeron 'avisá en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo'. Operativo LM. Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él", comenzó su descargo el periodista de América TV.

"No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes", continuó su discurso, con un tono que lo mostró muy convencido de lo que decía. Y cerró: "El que salió el otro día tenia un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia. El artista que subió al escenario el día del estreno fue un artista que evidentemente sabía interpretar lo gestual, el baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel".