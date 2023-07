Se pudrió todo otra vez entre Georgina Barbarossa y Pia Shaw: "Sos muy conflictiva"

La conductora y la panelista de Telefe volvieron a cruzarse en vivo. Georgina Barbarossa y Pía Shaw fueron noticias en los últimos días por un encontronazo.

Georgina Barbarossa y Pía Shaw volvieron a protagonizar un momento de tensión en el ciclo matutino de Telefe. La conductora de televisión y la panelista fueron tendencia en las redes por un cruce que tuvieron al aire la semana pasada e hicieron referencia a esa realidad.

Los miembros del equipo de A la Barbarossa entrevistaban a una jubilada que fue atacada en un violento asalto de Villa Luzuriaga. En medio del reportaje, la panelista Pía Shaw quiso hacerle una consulta a la mujer y Georgina la frenó en seco. "¡Pero dejala terminar de hablar!", soltó al conductora. Acto seguido, la periodista se calló y la entrevistada continuó con su relato, pero se pudo ver la expresión de enojo en el rostro de Shaw.

Pía Shaw y Lío Pecoraro, también panelista del ciclo, se estaban peleando a modo de humorada en medio de una reciente emisión, y Georgina soltó una frase que dio a entender que su cruce con Shaw no fue más que parte de las urgencias del vivo televisivo y que todo estaría bien entre ellas y los demás miembros del equipo. "Basta, ya bastante tenemos con que salimos en todos los portales con Pía. Por favor, qué problemas me has traído desde que llegaste a este programa... Sos muy conflictiva, Pía", sostuvo. "Demasiado", respondió la periodista entre risas.

La revelación de Georgina Barbarossa sobre su salud

La conductora de televisión tiene una sección de salud en su ciclo de Telefe y hace algunos días acudió como invitada una médica a la que Barbarossa le hizo una consulta por un problema personal. La actriz de Viudas e HIjos del Rock and Roll contó que tiene alergia a los cambios bruscos de clima y le explicó su situación a la profesional de al salud: "Me tengo que ir a comprar el puff, que se me terminó. Lo tengo guardado. Lo he usado vencido, evidentemente no me morí", contó. Por su parte, la otorrinolaringóloga Stella Cuevas le aconsejó: "Hay que hacer una base de un corticoide tópico para no llegar a la necesidad del rescate. Hay que hacer dos 'chufi, chufi' a la mañana y dos a la noche para no llegar a la fatiga y tener que usar el broncodilatador. Cuando la medicación es inhalada solo ingresa a la sangre con una biodisponibilidad del 0.005. "El problema está con el corticoide por boca cuando no está bien administrado".