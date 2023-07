Georgina Barbarossa se sacó en vivo contra Pía Shaw: "Dejá terminar de hablar"

La conductora de TV y la panelista protagonizaron un cruce en vivo. Georgina Barbarossa retó a Pía Shaw en Telefe.

Georgina Barbarossa retó en vivo a la panelista Pía Shaw en medio de una entrevista y el clima se tensó. La actriz cuestionó a la periodista por el intento de hacer una pregunta a la persona que salía al aire desde un móvil de Telefe.

El ciclo de Georgina Barbarossa sale al aire desde hace más de un año con gran éxito todas las mañanas por Telefe y tiene varias secciones. Debates sobre actualidad farandulera, entrevistas a famosos, móviles graciosos de Robertito Funes Ugarte y, uno de los clásicos, son los casos policiales.

De esa manera, la entrevistada del día era una jubilada que sufrió un fuerte ataque en Villa Luzuriaga. En medio del reportaje, Shaw quiso hacer una pregunta, Barbarossa se indignó por la falta de timing de la periodista y la increpó en pleno vivo. "Quería preguntarte", llegó a esbozar Pía. Acto seguido, Georgina se sacó y la calló en seco: "¡Dejala terminar de hablar! Seguí, por favor".

El duro relato de Georgina Barbarossa sobre sus trabajos con Jorge Porcel

La actriz habló de los pocos trabajos de los que se arrepiente de haber aceptado y reveló sus desagradables experiencias con Jorge Porcel. "Trabajaría todo el día porque soy adicta al trabajo. Trabajé hasta en el Circo de Moscú. Me encanta. Solamente trabajé por necesidad con una persona, fue sumamente desagradable trabajar con Porcel. De poder hacerlo no lo volvería a hacer nunca más. Pero ya está, se murió, caducó, y cada uno lo dice cuando puede", comentó la actriz en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y sumó: "orque si lo hubiese dicho cuando Vasco, mi marido, vivía lo mataba".

"Realmente fue una persona totalmente desagradable. Muy desagradable y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. Desagradable. Yo estaba embarazada, las cosas que me decía. En mi caso, si no hubiese sido por Carmen Vallejos (la mamá de Selva Alemán) que se quedó conmigo todo el tiempo ese año (porque yo fui llorando al camarín), no hubiese podido trabajar", había revelado Barbarossa en diálogo con Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre.

La revelación de Georgina Barbarossa sobre su salud

"Soy alérgica a los cambios bruscos de temperatura y me tengo que ir a comprar el puff, que se me terminó. Lo tengo guardado. Lo he usado vencido, evidentemente no me morí", reveló en su ciclo de Telefe la celebridad.