Georgina Barbarossa se hartó de Pía Shaw y Paulo Kablan y contó la verdad en vivo: "Mal clima"

La conductora de televisión habló sobre una interna que habría en el programa desde la llegada de la periodista. Georgina Barbarossa acusó a Pía Shaw en medio de una discusión con Paulo Kablan.

Georgina Barbarossa apuntó contra la panelista Pía Shaw en su ciclo A la Barbarossa, después de un cruce de la periodista con su compañero Paulo Kablan. La conductora de televisión acusó a un productor de Telefe que decidió llevar al ciclo a la panelista y chicaneó a la joven con una fuerte acusación.

La periodista que trabajó durante años en América TV en ciclos como Infama e Involucrados apuntó contra Paulo Kablan en el regreso de un corte en el ciclo de Telefe y le dijo que ese día había ido con "mala onda". "A mí el gaucho cuando llegó me dio un beso, divino, perfectamente bien. Así que tendrá problemas con vos, Pía", comenzó su defensa Barbarossa ante la acusación de Pía. Luego, se desató un fuerte intercambio.

Georgenia Barbarossa expuso la interna de su programa

Pía: "Yo le mandé un mensaje en el medio del programa y le puse 'la mala onda que tenés'. Porque de acá la sentía, ¿viste cuando viene cansado? Los lunes venís cansado"

Paulo: "No, anoche me dormí temprano, dormí bien"

Georgina: "Che, tenemos que demostrar que nos llevamos bien porque si no, no nos vamos a ganar el Martín Fierro"

Paulo: "Ya descubrí que Pía tiene una forma de saludar. 'Qué mala onda tenés', te dice y después te saluda"

Georgina: Pablo (el productor), vos a quisiste traer acá y está creando mal clima"

Nancy Pazos: "Pía tiene algo bueno: es muy curiosa y genera que todos hablemos de cosas de nosotros, genera el chusmerío interno"

Paulo: "Igual el problema no es de Pía, sino de Pablo que la trajo"

A pesar de que los integrantes de A la Barbarossa se dijeron frases fuertes, el tono que utilizaron dejó en claro que todo se trató, en parte, de una ironía, fiel al espíritu del programa que todas las mañanas gana la franja horaria con sus mediciones de rating.

El duro descargo de Georgina Barbarossa sobre los inicios de su programa

La conductora habló sobre cuánto le costó acostumbrarse a hacer actualidad, dado lo crudos que son los temas que debe tocar en su programa. "Es muy difícil. Yo creo que cuando me enfermé fue de apretar los dientes. ¿Sabés las peleas que tuve con Pablo y con Roxy? Yo les decía '¿por qué tenemos que empezar con esas noticias?' Me iba mal, me iba hecha pelota", comenzó su descargo en pleno aire. A pesar de esa revelación, Barbarossa aclaró que luego entendió que era necesario que tratara ese tipo de temas para darles visibilidad. "Me sentí útil", cerró.