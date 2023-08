Una reconocida figura dio el portazo en América TV y desembarcará en El Nueve

Quién es el exconductor de América TV que habría sido contratado por El Nueve para un nuevo proyecto.

Una figura de la televisión que trabajó en América TV podría aterrizar a El Nueve próximamente. Desde que el canal comenzó a modificar su grilla de contenidos para elevar el rating, busca nuevas caras para sumar a sus programas. Por esta razón, convocaron a un famoso conductor de televisión que cuenta con una amplia trayectoria en América TV.

Días atrás, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), había anunciado que Laurita Fernández también iba a sumarse a El Nueve dentro de pocos meses. “Mediados de septiembre debutaría Laurita con un big show que incluirá un concurso de talentos, con tres jurados importantes, de lunes a viernes a las 22, producida por ‘KZO’ que firmó un acuerdo por cinco años para producir el prime time”, publicó el conductor en su cuenta de Twitter. Ahora, se dio a conocer que otro presentador también fue convocado por el canal del Grupo Octubre.

Se trata de Alejandro Fantino, quien comenzó su camino en América TV en el 2002 con Gol por Gol. Otros programas en los que trabajó fueron Fantino con Todo (2003), TVO (2005), Fuga a la Medianoche (2006), Tiempo Límite Fan (2007) y SDF (2009). Más tarde, estuvo al frente de Animales Sueltos, Víndica e Intratables. Finalmente, El Nueve lo convocó para un nuevo proyecto.

La cuenta de Twitter @teleavisador dio la primicia y publicó: “Fantino tiene una oferta para sumarse a las noches de El Nueve. Siguen las conversaciones”. Cabe destacar que aún Fantino no confirmó la noticia, por lo que no se sabe si ya dio el sí definitivo.

Alejandro Fantino se metió en la polémica entre Marcelo Tinelli y Jorge Lanata

Recientemente, Marcelo Tinelli apuntó contra Jorge Lanata por sus repudiables dichos sobre la salud de Wanda Nara. Como Tinelli es muy amigo de la empresaria, no dudó en saltar a defenderla luego de que el conductor asegurara que tiene leucemia, sin ningún tipo de pruebas ni el consentimiento de Wanda. "Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, una esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se debe joder", recordó el presentador de ShowMartch.

"No da. Y ratificarlo es lo peor. Hubiese sido mejor decir 'me equivoqué'", sumó. Ante esto, Fantino apuntó contra Tinelli y opinó que él había hecho lo mismo años atrás con la separación entre "Pampita" y Benjamín Vicuña. "Esto es del 2016, Tinelli haciéndose el boludo con el malestar que sentía 'Pampita'. Es raro entonces Tinelli pegándole a Lanata. Son dos cosas diferentes pero pertenecen al mismo circuito de malestar. Tinelli tiene una condición, que es muy de él, que no te ataca de frente. Yo respeto al chabón que viene y te pega de frente", apuntó.