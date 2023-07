América TV fue furor en el rating y comienza a preocupar a Adrián Suar y El Trece

América TV causó sorpresa en el rating durante la tarde del lunes 17 de julio. Los números de audiencia que consiguió y que empiezan a preocupar a Adrián Suar en El Trece.

La lucha por el rating en la TV argentina es cada vez más áspera. Mientras los canales buscan nuevas estrategias para que la pantalla chica siga siendo un espacio de entretenimiento para el público, América TV dio que hablar durante la jornada del pasado lunes 17 de julio e hizo números que comienzan a preocupar a Adrián Suar y El Trece.

DDM fue el programa que debutó en la señal del Grupo América, que ahora cuenta con Marcelo Tinelli como director artístico, y que realizó una presentación que dio que hablar: le ganó la pulseada a El Trece en la batalla frente a Pasaplatos, comandado por Carina Zampini. El programa conducido por Mariana Fabbiani debutó con 3,8 puntos y luego alcanzó picos de 4,1.

Al mismo tiempo, y con Flor de la V al frente del ciclo, Intrusos alcanzó 4,0 puntos de rating y también le hizo frente a El Trece, que en dicha franja apuesta por la clásica ficción de El Zorro (4,7 puntos) y también con el noticiero de Mediodía Noticias.

El rating de la TV argentina está muy peleado.

Luego, con Karina Mazzocco en la conducción y con la presencia de Marcelo Tinelli como invitado, el programa A la Tarde realizó 4,1 puntos de pico. Como si fuera poco, con Ángel de Brito en la conducción, LAM hizo 5,9 puntos y se acercó a Telenoche, que presentó 7,1 con su tradicional noticiero.

Marcelo Tinelli cruzó a Jorge Lanata por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara

El pasado lunes 17 de julio, Wanda Nara emitió un comunicado en el que apuntó contra Jorge Lanata y recibió el apoyo de cientos de figuras. Uno de los primeros en comentarle la publicación fue Marcelo Tinelli: "Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza amiga querida. Va a estar todo bien". En el comunicado en cuestión, la esposa de Mauro Icardi sostuvo: "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio",

Horas más tarde, Tinelli se hizo presente en el estudio del programa conducido por Karina Mazzoco en América TV, y reiteró sus críticas contra el periodista de El Trece. "Ya sé que después podés empezar a a decir 200 cosas. Pero a mi el tema de la enfermedad, fundamentalmente, es un límite", subrayó. "Por supuesto que si hay alguien internado es obvio, está internada esa personas. Pero cuando una persona tiene estudios que son absolutamente privados, no lo comparte con sus hijos. En este caso la primera que lo tiene que decir es la madre a sus hijos", destacó el directivo de la señal y reveló su cercanía con Wanda. La empresaria es muy amiga de Micaela Tinelli y la pareja de su hija mayor, Lisandro López, compartió plantel con Icardi. "Siempre vienen casa", contó Marcelo.

Además, indicó que el perfil mediático de Wanda no es justificativo para el accionar del operador del Grupo Clarín. "Ante el silencio justamente de una persona que es muy mediática, trabaja mucho con las redes, que sale en todos lados, y de repente guarda silencio. Algo pasa", afirmó.

"Jorge empieza a hablar de los periodista de espectáculo y no tiene nada que ver", subrayó Marcelo en referencia al descargo que hizo el conductor de Periodismo Para Todos en la emisión del último domingo. "Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, manifestó Lanata en su show luego de las críticas que recibió por sus accionar.