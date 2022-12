Alejandro Fantino comunicó una drástica decisión en América TV y disparó contra todos: "Me hinché las pelotas"

Alejandro Fantino anunció una importante noticia vinculada a su futuro como conductor de Animales Sueltos.

Alejandro Fantino utilizó el aire de América TV para realizar un importante anuncio vinculado a su rol como conductor de Animales Sueltos. El periodista no va a continuar al frente del programa que se emite diariamente por la noche, y se mostró firme con su decisión pero con un notable fastidio. "Me harté", lanzó.

Tras su salida de ESPN por las peleas con Mariano Closs y "El Pollo" Vignolo y su incorporación a Neura Media, ahora Alejandro Fantino abandona otro proyecto y se trata de la conducción de Animales Sueltos. "Faltan tres días para que terminar. Ojalá termine Animales Sueltos con Argentina campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más", soltó.

En este contexto, reveló qué planes tendrá por delante, al menos durante el verano. "Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar campeón del mundo Argentina. Me voy pa´ las casas, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco, o sea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida. No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también. Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede ser que no labure más en tele abierta", indicó de manera enigmática.

En última instancia, el periodista demostró cierto enojo al anunciar su salida y dio a entender que está cansado de los medios hegemónicos. "Me hinché las pelotas de todo, de todo. Me harté. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente", manifestó.

Fantino destrozó a Mariano Closs por las críticas contra Scaloni

Alejandro Fantino destrozó a Mariano Closs por sus fuertes críticas a Lionel Scaloni. El conductor no se guardó nada contra el relator, que en varias ocasiones opinó acerca del DT de la Selección tiempo antes del Mundial de Qatar 2022. El buen nivel de la "Albiceleste" durante la Copa del Mundo generó que esta pelea entre los periodistas sea aún más intensa que de costumbre, que no cese y que además tenga un nuevo capítulo.

"¿Me explica alguien los antecedentes de Ayala para ser parte del cuerpo técnico o de Walter Samuel? Y ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la Primera D para ser técnico de la Selección Mayor. Esto es absolutamente responsabilidad del señor Tapia, que está a tiempo de recapacitar para que no vayamos a otro fracaso", analizó Closs tiempo atrás sobre quienes comandan la "Scaloneta" que se metió en la gran final del certamen y antes ganó dos títulos.

Alejandro Fantino recordó estas palabras y lo cruzó: "Yo lo escuché en algunos periodistas. Lo rompían en pedazos a Tapia. 'Es momento de sacar al joven inexperto'. Nombre y apellido: Mariano Closs. Porque el 'Pollo' Vignolo puede haber hecho alguna cosa, pero a todos se nos escapa algo así. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Al 'Pollo' se le escapó, es perdonable. Todos tenemos una de esas en el placard. Ahora, la tuya Marianito, no".

Por otro lado, el conductor también defendió a Claudio "Chiqui" Tapia y sostuvo: "Cuando vos al aire en los relatos de ESPN decías 'El joven inexperto. Es momento de que recapaciten y piensen'. Esa la pensaste, ahí fuiste a buscar la cabeza de Scaloni, fuiste a tocarlo a Tapia. Creo que tenés todo el derecho del mundo de haber pensado que no era el mejor técnico Scaloni para la Selección y se respeta. Todos tenemos una opinión y si estamos equivocados hay que bancarla y está todo bien. Pero a Tapia le iban a buscar el cuello".