El accidente escatológico que sufrió una de las figuras de Luzu en pleno vivo: "No lo puedo controlar".

Una de las principales figuras de Luzu TV sufrió un escatológico accidente en pleno vivo. La situación no tardó en viralizarse en redes sociales ya que, más allá de lo llamativo de la circunstancia, la protagonista salió a explicar por qué le pasó lo que le pasó.

Se trata de Momi Giardina, una de la integrantes de Nadie dice nada, el ciclo conducido por Nico Occhiato y el más visto del canal de streaming. Precisamente, la famosa conductora y actriz se orinó encima luego de tentarse de risa y, tras confesar con naturalidad su accidente, contó que hay que "empezar a hablar de esos temas". En medio de la visita de Marley y Flor Peña al programa, la actriz no contuvo la risa y terminó sufriendo un episodio de incontinencia.

Tal como sucede cada vez que se juntan, Marley y Peña suelen hacer muchos chistes y reírse a carcajadas. Esta vez no fue la excepción, ya que luego de un comentario de Florencia todos los presentes empezaron a reírse, incluida Giardina. Sin embargo, la situación se desvirtuó rápidamente: "Me hice pis", admitió entre risas y eufórica "Momi". "Encima el jean que tiene es clarito", sumó Occhiato para tomarse la situación de forma cómica mientras su compañera se cambiaba.

Minutos más tarde, la columnista volvió al estudio y confesó: "Después de los 40, cuando toso, me río o estornudo, me meo. Es cada vez peor, no lo puedo controlar". Rápidamente, el programa se enfocó en otra cosa, pero el clip no tardó en viralizarse en redes sociales.

Mario Pergolini se metió en la guerra entre Nico Occhiato y Migue Granados: "Ridículo"

Mario Pergolini se metió en el cruce entre Nico Occhiato y Migue Granados, quienes protagonizaron una ardua discusión en relación al mundo del streaming. El reconocido presentador de radio y creador de Vorterix no pudo evitar dar su opinión sobre la fuerte polémica que protagonizaron ambos streamers, quienes nombraron su programa, y pidió que dejaran de pelearse, enfatizando que "no tiene sentido" y que hay que "construir comunidades".

"En estos días se está dando una charla en la cual me siento involucrado porque estoy muy desde el comienzo. Nah, hablando seriamente, no porque me crea que haya inventado la tecnología por hacer streaming, pero la verdad que estábamos en un grupo de gente que sí lo vimos en el comienzo", empezó diciendo Pergolini en Vorterix.

En este sentido, remarcó que "ayer surgió una charla muy fuerte" entre el streamer de Luzu TV y el de Olga donde inevitablemente se vio involucrado, "porque uno de los ejemplos se tomó de una grabación que se dio acá en donde discuten cuántos tenemos, cuántos no tenemos, la televisión que dicen 'ay, dicen que son un montón pero no son nada'".

Pergolini remarcó que los números "no importan en lo más mínimo". "A mí me parece que lo bueno que tenía esto, y que lo sigue teniendo, es que no importa el número: ya nos peleamos en la tele por ese número y listo, no pasó nada. Todo lo que competimos... algunos estamos, otros no, no pasó un carajo. El número es una variedad momentánea, es algo que aparece acá abajo de cuántos nos ven en vivo".

Si bien admitió que "es halagador cuando el número es alto", explicó que "lo bueno que tiene esto del streaming es que estos programas quedan, para toda la historia va a quedar el que hicimos ayer, hoy, cositas... Y la gente lo sigue viendo, y eso es lo que conforma nuestro verdadero número y nuestro verdadero alcance".

"Así que dejemos de pelearnos entre nosotros, tomen la verdad de este hombre adulto, tomen este consejo", pidió. Además, se mostró a favor de la postura de Nico Occhiato: "La verdad que lo que dijo ayer Ochiatto es muy correcto, estamos generando comunidad, de números no importa. Es ridículo. Es auto mentirnos, ni siquiera es para mentirles a los otros. Nosotros tenemos que construir comunidades, que hagan que esto sobreviva, que podamos hacer cosas cada vez mejores, más interesantes, más lindas", cerró.