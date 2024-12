Migue Granados confesó la dura adicción que sufre tras entrevistar a Messi: "Quería".

Migue Granados sorprendió a todos sus oyentes de OLGA al visitar el canal de stream Gelatina y darle una entrevista a Pedro Rosemblat, conductor al que le confesó una intimidad que nadie se esperaba sobre su visita a la casa de Lionel Messi para una entrevista. El humorista reveló que recayó en un viejo vicio que había logrado abandonar.

La revelación de Migue Granados se dio cuando Rosemblat le hizo una pregunta sobre sus hábitos y despertó en el conductor una divertida interacción. "Cuando te enroscás, la ves negra, cuando se te nubla, ¿no te pasa más cuando estás fumado?", indicó el novio de la talentosa actriz y cantante Lali Espósito, logrando una original respuesta del hijo del comediante Pablo Granados: "Yo nunca estoy re fumado... Nunca estoy tipo Paolo. Si, fumo...Cuando me la veo venir, a la mañana, de que en 3 horitas soy TT, no voy a fumar. Me voy a tomar una aguita".

Acto seguido, Granados reveló que volvió a una vieja adicción que había logrado superar y remarcó: "Volví con toda a fumar cigarrillo. Volví de lleno. ¿Sabés cuándo volví? Fue cuando volví de la casa de Messi. Quería algo, quería todo... Ahí terminé entendiendo el por qué los exitosos terminan tomando falopa. Me compré un Malborón de 40. Fumo el blandito, el común".

El inesperado protagonista del fútbol argentino que es más rico que Lionel Messi: quién es y de cuánto es su fortuna según Forbes

La Revista Forbes Argentina publicó el ranking con las 50 personas más ricas del país, un grupo cuyos miembros acumulan fortunas por casi 78.000 millones de dólares, un 68% más que la última versión en 2020. Con Marcos Galperín (dueño de Mercado Libre y quien cuenta con 8.500 millones de la moneda estadounidense en su haber) a la cabeza, la lista cuenta con dos representantes del deporte nacional: uno de ellos es Lionel Messi (950 millones), capitán de la Selección Argentina y actualmente en el Inter Miami, que cobra 20 millones de dólares al año por su sueldo con el club, 50 millones más por un acuerdo con Apple TV y posee patrocinios de marcas como Adidas, YPF y Gatorade, entre otras. Sin embargo, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain es superado por una figura importante del fútbol argentino, quien se ubica entre los mejores 15 de la clasificación.

Jorge Brito (y su familia) rankea en la decimotercera posición, con un patrimonio de 1.450 millones de dólares. El presidente de River Plate realizó una buena gestión en el club con numerosas reformas edilicias, ambiciosos proyectos a futuro y un superávit récord en 2024; sin embargo, estos éxitos no se reflejaron en el ámbito deportivo, con el equipo eliminado en semifinales de la Copa Libertadores y fuera de la pelea por la Liga Profesional.

Brito es el líder del holding familiar, el cual heredó tras el fallecimiento de su padre en un accidente de helicóptero en Salta en 2020. A su vez, es el mayor accionista y presidente del Banco Macro, banco privado local con la mayor red de sucursales en toda la Argentina y que está valuado en alrededor de US$ 5.000 millones.