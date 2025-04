El drama de salud que atraviesa una mega figura del streaming: "No quiero despertarme"

Una figura del streaming atraviesa un duro momento personal.

Los canales de streaming se pusieron de moda a nivel mundial en los últimos años y Argentina no fue la excepción: Luzu TV y Olga son canales que más repercusión tienen en la actualidad y una conductora que pasó por ambos se refirió a su drama de salud. Se trata de una figura de las redes sociales que creó su propio programa y lo lleva adelante con éxito.

Marti Benza es la influencer en cuestión, quien se pasó de Luzu TV a Olga el pasado verano: es parte del ciclo de Migue Granados en el horario central y conduce por la tarde su ciclo Tarde de Tertulias, con sus amigos de toda la vida. En medio de una reciente emisión, la joven se refirió a sus problemas por los ataques de pánico y cuánto le cuesta a veces sobrellevarlos.

Granados le consultó a Benza si la exposición enfatizó sus problemas de ansiedad y ella respondió: "Si tuvo que ver obvio, pero yo siento que siempre fui así, siempre me sentí como me siento. La exposición lo hizo peor, de repente cualquier cosa que hago o pienso siento que va a ser juzgado demasiado". Al mismo tiempo, Benza añadió: "Capaz flasheo que le importo a más personas de las que en realidad le importo Lo estoy trabajando pero siento que todos los días me levantó y lucho con eso. Hoy no me podía levantar. No quiero despertarme. No es por salir de la cama, es el hecho de tener que afrontar la vida".

El drama de salud que afrontó Cinthia Fernández

"Aparezco tarde por estos pagos porque…me hicieron una extracción de un quiste. Si sos impresionable, las imágenes que voy a poner a continuación pueden ser sensibles. Estoy acá en mi camarín, antes de salir a LAM (América), ya se me está yendo la anestesia", comentó Fernández en su descargo de redes. Y sumó: "Lo que quiero decirles es que, si les impresiona, no vean el siguiente video, pero se los necesito mostrar porque es muy importante a nivel profesional".

Marti Benza

Cinthia reveló que tuvo un fin de semana sensible por sus miedos y agregó: "La verdad es que tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler. Mi cabeza, que estaba maquinando por un montón de cosas, empezó a maquinar todavía más. Quise sacar un turno, no sé por qué pago un huevo de obra social para que los turnos urgentes te lo den a dos meses, les rogué por teléfono, me estaba doliendo mucho, me costaba muchísimo dormir por el dolor".

"El grano se había agrandado, como que explosionó y estaba muy preocupada. Al principio pensé que era un granito y lo tuve mucho tiempo. Resulta que no era un granito, era un quiste. También me había pasado una vez en la cabeza y me lo terminó sacando un cirujano por lo mismo", continuó la artista. Y cerró: "Uno paga obra social y si no pagas te la cortan de inmediato, cuando vos los necesitas no están, pero por suerte estaba estaba el doctor Hugo Ayarde que es cirujano, supo entender mi urgencia y me dijo 'es un quiste sebáceo te lo voy a sacar' y en media hora me solucionó el problema".