Otra figura de Luzu TV se fue y anunció lo peor: "Nico Occhiato".

Luzu TV tiene una nueva baja de sus filas tras las salidas de Nacho Elizalde y Marti Benza con su equipo de trabajo (los jóvenes migraron a OLGA, la competencia directa al canal de stream de Nicolás Occhiato). Se trata del mediático Guido Süller, quien anunció lo peor tras enterarse la noticia.

Fue en un móvil con A la Tarde, el magazine que conduce Karina Mazzocco en América TV, que Guido Süller contó el detrás de escena de su salida de Luzu TV, donde era parte del equipo del programa Patria y Familia: "Me enteré a través de las redes que estaba desvinculado del proyecto de hacer Patria y Familia en Pinamar. Por ahora eso". "Te dejaron sin patria y sin familia... y sin trabajo", lanzó el panelista Luis Bremer, con un humor ácido.

Aún así, Süller optó por mostrarse ingenuo ante la desvinculación y explicó qué hizo cuando se enteró de la noticia: "Hoy lo llamo a Nico (Occhiato) para decirle si iba a seguir en el 2025, cuando vuelvan de Pinamar, y Nico me contesta que no me puede decir hasta fin de enero y principios de febrero, pero que si sale algún proyecto o algo que me ofrezcan que lo acepte totalmente". En ese momento, el equipo de Karina Mazzocco apuró al mediático y le dijeron: "En mi barrio eso es que no seguís". "Cuando empezó a llamarme toda la prensa me dijeron 'Guido no te quieren, abrí los ojos'. Creo que era el que generaba más contenido, Por supuesto siempre muy border y cancelable, porque no soy una planta como otros. Yo genero polémica y debate", aclaró Guido, muy enojado con la decisión.

Süller fue reemplazado -al menos durante la temporada de verano en Pinamar- por la hija de Momi Giardina y esto le cayó como un baldazo de agua fría ya que, según le confió a Mazzocco y su equipo, le hubiese gustado que se lo comunicaran "con un poco más de respeto". "Me disfracé de Silvia, hablé de mis genitales, hablé de cosas escatológicas, fui extremo para generar polémica, para que aumenten los viewers. Me puse la camiseta, no fui una planta", señaló, a la par que no dio nombres para hacer referencias a "las plantas" que habría en el stream: "No voy a hablar de ningún compañero porque sigo con la ilusión de que cuando empiece febrero Nico Occhiato me llame".

El reemplazo que prepararía Occhiato tras la salida de Guido Süller

Minutos después, uno de los panelistas de Karina Mazzocco le comunicó al mediático una amarga noticia sobre los planes de Luzu TV para el 2025: "Me dicen que van por Silvia Süller". "Me alegro por Silvia porque es trabajo y le va a hacer bien, pero va a durar dos minutos. Si yo desbarrancaba, imaginate ella", sostuvo el mediático, sorprendido por la noticia.