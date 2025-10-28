Eduardo Feinmann le marcó la cancha a Milei para que no se "agrande": "Tenés que..."

Eduardo Feinmann le dejó un contundente mensaje a Javier Milei.

Eduardo Feinmann analizó los resultados de las elecciones legislativas y envió un mensaje contundente al presidente Javier Milei. Si bien celebró el apoyo de la ciudadanía al oficialismo, el conductor subrayó que el voto no debe interpretarse como una aprobación incondicional.

“La sociedad le ha dicho al Presidente y al Gobierno: ‘Nos va mal, pero te doy una nueva oportunidad. Te la merecés, es la última. No te doy un cheque en blanco, te apoyo’”, expresó en su editorial, dejando clara su postura. Para Feinmann, la contundencia del triunfo obliga al oficialismo a mostrar madurez y resultados concretos.

“Cuando tenés que demostrar que realmente creciste es en la victoria, no tenés que agrandarte. Mi papá y mi abuelo me decían: si te va bien, no te agrandes”, sostuvo. El periodista también apuntó al estilo presidencial y pidió un cambio de tono en la conducción: “Menos rockstar y más estadista, menos soberbia y más diálogo. Aprovechá la oportunidad y hacé las reformas que prometiste: la impositiva, la laboral y la del Código Penal”.

Durante su análisis en Radio Mitre, el periodista insistió en que el respaldo popular debe ser tomado con prudencia. Feinmann consideró que el resultado electoral representa una oportunidad histórica, pero también una prueba de responsabilidad. “El consenso no puede ser solo discursivo: si vas a consensuar, cedé algo. El otro también va a ceder algo. Así se llega a un acuerdo”, concluyó.