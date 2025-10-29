EN VIVO
Diego Santilli decidió hablar de Nancy Pazos y se armó la polémica: "Lo sostuve siempre"

Luego de las declaraciones de Nancy Pazos, Diego Santilli eligió responder con calma y subrayó su respeto hacia la madre de sus hijos. “Nunca me van a ver hablando mal de ella”, aseguró.

29 de octubre, 2025 | 20.51

Después de las polémicas declaraciones de Nancy Pazos en su contra, Diego Santilli rompió el silencio y respondió con un mensaje medido pero firme. El ahora diputado bonaerense por La Libertad Avanza  evitó entrar en conflicto, aunque dejó clara su postura respecto a la familia y la exposición pública de sus hijos.

En la previa de las elecciones, la periodista había afirmado que no quería que le fuera bien al político y lo calificó como “una mala influencia” para sus tres hijos. Además expresó que no lo iba a felicitar. Tras ganar los comicios y cumplir su promesa de raparse en señal de celebración, Santilli habló por primera vez del tema. 

Consultado por las palabras de su exesposa, el dirigente eligió responder con altura: “Los hijos tienen madre y padre. Uno tiene que respetar a los dos, lo sostuve siempre. Nunca me van a ver hablando mal de la madre. Los adultos podemos tener diferencias, pero con ellos no. Desde el primer día mantuve el respeto, y eso no va a cambiar”.

Qué había dicho Nancy Pazos sobre Diego Santilli

En el stream de Olga, Nancy Pazos fue tajante al referirse a su expareja: “No quiero que le vaya bien. Se transformó en un ser extraño para mí. Es una mala influencia para mis hijos, bastante libertario”. Luego, en A la Barbarossa (Telefe), volvió a profundizar en sus diferencias políticas: “A mí lo que más me aterra es lo que hay detrás de la ideología libertaria. Es un gobierno que puso de moda la crueldad, y que la gente avale eso me duele”.

